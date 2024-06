Test de la Dashcam Nexus N4 Pro : la sécurité réinventée pour votre véhicule

Voici notre test complet sur la Dashcam Nexus N4 Pro. Cet appareil offre une surveillance à 360 degrés avec des vidéos en 4K ultra HD.

Vous voulez améliorer la sécurité de votre véhicule ? Vous souhaitez enregistrer chaque instant de vos trajets ? La Dashcam Nexus N4 Pro peut répondre à vos besoins. Ce produit dispose de trois canaux de surveillance : frontale, arrière et intérieure. Selon le concepteur, il vous offre une couverture à 360 degrés. De ce fait, il devrait être en mesure de capturer chaque détail autour de votre véhicule. Dans cet article, nous allons tester la Nexus N4 Pro pour évaluer ses performances et découvrir si elle tient vraiment ses promesses en matière de sécurité et de fiabilité sur la route.

Caractéristiques techniques

Résolution Vidéo : 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels) pour la caméra frontale

Caméras Supplémentaires : Caméra arrière et caméra intérieure

Champ de Vision : 155 degrés (frontale), 140 degrés (arrière), 165 degrés (intérieure)

Type de Carte Mémoire : MicroSD (jusqu'à 512 Go)

Enregistrement en Boucle : Oui, avec écrasement des anciens fichiers

: Oui, avec écrasement des anciens fichiers Format Vidéo : MP4 (H.264)

Présentation de la Dashcam Nexus N4 Pro

La Nexus N4 Pro est une dashcam de pointe lancée en octobre 2023. Cette caméra embarquée est équipée de la technologie STARVIS. De ce fait, elle est en mesure de capturer des vidéos ultra-claires même dans des conditions de faible luminosité. De plus, la Nexus N4 Pro est doté d'une capacité de stockage extensible allant jusqu'à 512 Go. Cela assure une grande capacité de sauvegarde pour de longs trajets.

Les caractéristiques avancées de la Nexus N4 Pro, telles que sa résolution 4K et ses multiples angles de vision, en font un choix idéal pour les conducteurs soucieux de leur sécurité et de celle de leur véhicule.

Test de la Dashcam Nexus N4 Pro : qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?

Voici les éléments contenus dans la boîte :

la Nexus N4 Pro : la dashcam vient avec trois canaux de surveillance ;

la caméra arrière : une caméra supplémentaire à installer à l'arrière du véhicule pour une couverture complète ;

le câble de connexion pour la caméra arrière : pour relier la caméra arrière à la caméra principale. Il assure une transmission fiable des vidéos ;

le support de montage : des supports adhésifs et des ventouses pour fixer la caméra principale et la caméra arrière sur le pare-brise ou le tableau de bord ;

l' adaptateur d'alimentation pour véhicule : c'est pour l'allume-cigare. Il permet d'alimenter la dashcam directement depuis le véhicule ;

le câble d'alimentation : pour connecter la dashcam à l'adaptateur d'alimentation de la voiture ;

un lecteur de carte microSD : pour transférer facilement les vidéos enregistrées vers un ordinateur ;

: pour transférer facilement les vidéos enregistrées vers un ordinateur ; un guide d'installation rapide : un manuel d'instructions illustré pour une installation facile et rapide de la dashcam.

Test de la Dashcam Nexus N4 Pro : design

La Nexus N4 Pro se distingue par son design moderne et fonctionnel. Cet appareil est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'intérieur de n'importe quel véhicule. Voici quelques éléments clés de son design :

Conception compacte et discrète

La Nexus N4 Pro est assez compact. De ce fait, elle peut s'installer de manière discrète sur le pare-brise ou le tableau de bord de votre voiture. Grâce à sa petite taille, elle ne gênera pas la vue du conducteur.

Écran intégré

La dashcam est équipée d'un écran tactile de 2,45 pouces. Le but étant de vous permettre de naviguer facilement et intuitivement dans les menus et les paramètres. L'écran offre une visualisation en temps réel des enregistrements, facilitant ainsi l'ajustement des angles de caméra et la vérification rapide des vidéos.

Construction robuste

La Nexus N4 Pro est fabriqué avec des matériaux de haute qualité. De ce fait, cet appareil est en mesure de résister aux conditions variées de la route, qu'il s'agisse de températures extrêmes ou de vibrations constantes. Sa structure robuste assure une durabilité et une longévité accrues.

Système de montage polyvalent

Le système de montage de la Nexus N4 Pro est facile à installer et à ajuster. Il comprend des supports adhésifs et des ventouses pour assurer une fixation sécurisée sur différentes surfaces du véhicule. Ce design polyvalent permet de repositionner la caméra selon les besoins sans effort.

Esthétique élégante

La Nexus N4 Pro dispose d'une finition noire mate. Cette couleur évoque une esthétique élégante et moderne. Son design minimaliste s'harmonise avec l'intérieur de la plupart des véhicules, ajoutant une touche de sophistication tout en restant discret.

Voici les étapes à suivre pour réussir l'installation de la Nexus N4 Pro :

Préparation

La première chose à faire est de déterminer l'emplacement idéal pour la caméra frontale sur le pare-brise. En général, elle est placée derrière le rétroviseur central pour minimiser les distractions. Ensuite, prenez une lingette humide et commencez à nettoyer la surface du pare-brise où la caméra sera montée. Assurez-vous d'enlever toutes les poussières et les graisses.

Installation de la caméra frontale

Utilisez les supports adhésifs ou les ventouses fournis pour fixer la caméra frontale sur le pare-brise. Assurez-vous que l'appareil soit bien centré. Il doit également avoir une vue dégagée de la route. Après, orientez la caméra pour qu'elle soit correctement alignée et couvre bien la route devant vous.

Installation de la caméra arrière

Montez-la sur la lunette arrière pour une vue optimale. Comme pour l'appareil frontal, il suffit d'utiliser les supports adhésifs livrés dans la boîte. Après, faites passer le câble de connexion de la caméra arrière jusqu'à la frontale en suivant les bords du toit. Il est important de cacher le fil sous les garnitures.

Connexions et alimentation

Branchez le câble de la caméra arrière dans le port approprié de la caméra frontale. Connectez également l'adaptateur d'alimentation avec l'allume-cigare. Vous devez également raccorder le câble d'alimentation à la caméra frontale en passant le fil sur le long des bords du pare-brise. Pour ce faire, il faut utiliser des clips et éviter qu'il ne pendouille.

Configuration initiale

Mettez le contact de votre voiture pour alimenter la dashcam. Après, suivez les instructions qui se trouvent à l'écran pour configurer les paramètres initiaux tels que la date, l'heure et la résolution vidéo. Vous pouvez également utiliser l'écran intégré pour vérifier et ajuster les angles de vue des caméras frontale et arrière.

Finalisation

Insérez une carte microSD dans la fente dédiée pour commencer à enregistrer. Il est conseillé de faire un court trajet pour tester la dashcam et vérifier que tout fonctionne correctement, notamment la qualité des vidéos et la capture des différents angles.

Test de la Dashcam Nexus N4 Pro : les performances

Qualité vidéo

La caméra frontale enregistre en 4K. Autrement dit, il capture des images ultra-détaillées. C'est idéal pour identifier les plaques d'immatriculation et les petits détails. De plus, la dashcam intègre également la technologie STARVIS. Cette dernière permet une excellente performance en basse lumière, offrant des vidéos claires même la nuit.

Couverture complète

Avec des caméras frontale, arrière et intérieure, la Nexus N4 Pro couvre tous les angles. Chaque appareil offre un large champ de vision. Cela minimise les angles morts et maximise la couverture de la route et de l'intérieur du véhicule.

Stockage et enregistrement

La carte mémoire de la Nexus N4 Pro dispose d'une capacité de stockage de 512 Go. Elle est en mesure de mémoriser de nombreuses heures d'enregistrement en haute résolution. Lorsque la carte mémoire est pleine, les nouvelles vidéos écrasent automatiquement les plus anciennes. Cela assure une surveillance continue sans intervention manuelle.

Fonctionnalités avancées

Voici quelques fonctionnalités supplémentaires offertes par la Nexus N4 Pro :

GPS intégré : enregistre les données de localisation et de vitesse. Cela ajoute une couche supplémentaire d'informations à vos vidéos.

G-Sensor : détecte les collisions et sauvegarde automatiquement les vidéos des événements, les protégeant contre l'écrasement.

: détecte les collisions et sauvegarde automatiquement les vidéos des événements, les protégeant contre l'écrasement. Mode Parking : enregistre toute activité suspecte ou impact détecté sur le stationnement.

Facilité d'utilisation

La Nexus N4 Pro prend en charge la connectivité WiFi. Ainsi, vous pouvez visionner, télécharger et partager les vidéos directement depuis votre appareil mobile, et ce, sans avoir à retirer la carte mémoire.

Test de la Dashcam Nexus N4 Pro : la garantie

La durée de la garantie varie selon les politiques du fabricant et du revendeur. Généralement, elle est de 1 an à partir de la date d'achat. Elle couvre les défauts matériels et les dysfonctionnements qui ne sont pas dus à une utilisation incorrecte, des accidents, des dommages causés par l'eau, ou des modifications non autorisées. Tous les composants (les caméras, l'écran et les câbles) sont inclus dans la garantie.

Pour faire une réclamation sous garantie, vous devez contacter le service client du fabricant ou du revendeur. Il est important de fournir une preuve d'achat valide et une description détaillée du problème rencontré.

La Nexus N4 Pro est une dashcam de très haute qualité qui tient largement ses promesses. Avec sa résolution 4K Ultra HD et la technologie STARVIS de Sony, il offre des images nettes et détaillées, même en basse luminosité. Sa triple couverture (frontale, arrière et intérieure ) garantit une surveillance complète à 360 degrés, capturant chaque instant critique sur la route. Cependant, le prix relativement élevé et la complexité potentielle de l'installation de la caméra arrière peuvent être des points de friction pour certains utilisateurs. Malgré ces petits inconvénients, la Nexus N4 Pro se positionne comme un choix de premier ordre pour ceux qui recherchent une dashcam fiable et performante. On aime Sécurité renforcée

Tranquilité d'esprit On aime moins Onéreux

Consommation énergétique

