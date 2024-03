[BON PLAN] – Maximisez votre sécurité avec la caméra Ring Floodlight Plus

La Ring Floodlight Plus est un système de sécurité complet, pensé pour votre tranquillité d'esprit. Elle combine des fonctionnalités avancées de surveillance, de dissuasion et de communication. De plus, elle est facile à utiliser. Vous voulez acheter cet article ? Ça tombe bien ! Cette caméra de surveillance est actuellement en promotion.

Une caméra de surveillance Ring à petit prix

La sécurité de votre foyer ne devrait jamais être compromise par des considérations de budget. C'est pourquoi la dernière offre sur la Ring Floodlight Plus ne doit pas être ignorée. Il s'agit une réduction substantielle de -16% qui fait passer son prix de 199,99€ à seulement 149,99€, TVA incluse. Ce n'est que le début d'une série d'avantages conçus pour votre tranquillité d'esprit.

Facilité de paiement à votre disposition

Conscient des impératifs budgétaires de chacun, cette offre exceptionnelle inclut la possibilité de payer en quatre fois. Cette modalité de paiement n'inclut aucun frais supplémentaire. De ce fait, l'achat de la Floodlight Plus ne devrait pas peser sur votre budget mensuel.

L'engagement envers votre satisfaction se mesure aussi à travers une politique de remboursement de 30 jours. Cela vous donne la possibilité d'essayer toutes les fonctionnalités de cette caméra de surveillance filaire sans aucun risque. De plus, il y a une garantie constructeur de 2 ans.

Pourquoi acheter la Ring Floodlight Plus ?

La Ring Floodlight Plus filaire est en mesure de fournir une sécurité ininterrompue et de haute qualité. Avec sa vidéo HD 1080p et son système audio bidirectionnel, cette caméra ne se contente pas de surveiller votre domicile, elle vous permet également de communiquer avec les visiteurs à tout moment.

Illumination et dissuasion actives

La sirène d'alarme est automatiquement activée dès qu'un individu franchit votre propriété. Les projecteurs LED intégrés éclairent les zones sombres autour de votre maison. De plus, ils se présentent également comme un élément dissuasif contre les activités suspectes ou non désirées.

Surveillance personnalisée

Vous pouvez spécifier les zones de détection de mouvements. Cela permet de focaliser la surveillance là où c'est nécessaire (les zones les plus critiques de votre propriété). Le but étant d'éviter les fausses alertes.

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.