Comment déjouer les voleurs et protéger vos colis ?

Comment protéger vos colis après que votre livreur les a déposés devant votre porte ? Si vous avez été victime de ce type de vol, voici comment y remédier pour venir à bout des mauvaises surprises !

Avec l'essor des achats en ligne, la menace de ceux qui se font appeler « pirates de porche » est devenue une réalité préoccupante pour de nombreux consommateurs. Ces voleurs, qui s'attaquent aux colis laissés devant les maisons, sont de plus en plus audacieux. En 2023, on estime que les colis volés sont à hauteur de 8 milliards de dollars. Pour la France, près de 2 millions de colis sont volés chaque année, mis à part ceux qui sont abîmés ou perdus. Heureusement, plusieurs mesures peuvent être prises pour protéger vos précieux achats une fois livrés chez vous !

Protéger les colis en les suivant à la trace

Le suivi des colis est une première étape cruciale pour réduire le risque de vol. En connaissant l'emplacement exact de votre colis et son heure de livraison prévue, vous pouvez minimiser le temps qu'il reste sans surveillance. Tous les principaux services de livraison proposent des options de suivi en temps réel, ce qui vous permet de planifier votre récupération en conséquence.

Faire appel à ses voisins lorsqu'on est absent pour la réception

Créer un réseau de solidarité avec les voisins peut grandement améliorer la sécurité des colis. Si vous n'êtes pas chez vous au moment de la livraison, demandez à un voisin de confiance de récupérer le colis pour vous. Vous pouvez également faire livrer vos colis directement chez un voisin qui est souvent à la maison.

Se faire livre à son lieu de travail

Si vous passez la majeure partie de votre journée au bureau, faire livrer vos colis à votre adresse professionnelle peut être une solution efficace. Assurez-vous toutefois d'obtenir l'autorisation de votre employeur ou du service des ressources humaines avant d'opter pour cette solution. Cela est d'autant plus vraie pour les entreprises qui interdisent les livraisons personnelles.

Protéger les colis à l'aide d'une sonnette vidéo

Les sonnettes vidéo, comme celles proposées par Ring, Wyze et Blink, sont des outils dissuasifs efficaces contre les voleurs de colis. Ces dispositifs enregistrent l'activité devant votre porte et vous alertent en cas de mouvement suspect. Ils vous permettent également de communiquer avec toute personne se trouvant devant votre maison, même à distance, ce qui peut dissuader les voleurs potentiels.

Opter pour Amazon Key pour des livraisons sécurisées

Les membres Amazon Prime peuvent utiliser le service Amazon Key In-Garage Delivery. Ce service permet de faire livrer les colis directement à l'intérieur de leur garage. Toutefois, il nécessite une porte de garage intelligente afin que le livreur d'Amazon puisse accéder temporairement à votre garage pour déposer le colis en toute sécurité. Vous pouvez surveiller cette opération avec une caméra de sécurité si nécessaire.

Utiliser des casiers Amazon Locker

Pour protéger les colis de manière optimale, il est préférable d'utiliser les Amazon Lockers. Ces derniers sont des casiers sécurisés où les colis peuvent être livrés et récupérés selon la convenance de l'acheteur. Ces casiers sont disponibles dans de nombreux lieux publics et offrent une solution pratique pour éviter les vols à domicile. Les membres Prime bénéficient de ce service gratuitement, tandis que les autres doivent payer les frais de livraison standard.

Avec ces quelques conseils, il est certain que vos colis seront parfaitement protégés des « pirates de porche ». Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à la partager pour en faire profiter à toute la communauté !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.