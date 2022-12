Découvrez la première montre avec un suivi de la pression artérielle de qualité médicale

Les montres connectées ne cessent de gravir de nouveaux sommets. Dernière en date, la YHE BP Doctor MED. Il s’agit de la toute première montre mesurant la pression artérielle avec une qualité médicale au rendez-vous !

Pour mesurer la pression artérielle des individus qu’elle équipe, la montre connectée YHE BP Doctor MED est dotée d’une conception brevetée. Elle est composée par un double brassard gonflable. C’est cet élément qui permet à la montre de surveiller la pression artérielle via les fluctuations, avec une précision de qualité médicale.

Les caractéristiques de la première montre avec un suivi de la pression artérielle de qualité médicale

Pour cela, le montre réalise la mesure oscillométrique de votre pression artérielle, avec une qualité médicale. Mis à part cela, la YHE BP Doctor MED suit également toutes les données relatives à votre santé. Le porteur est donc en mesure de surveiller à tout instant son état de santé.

Compte tenu de son design léger et ergonomique, la montre intelligente peut tenir 7 jours sans être rechargée. De plus, elle possède toutes les fonctionnalités que l’on peut retrouver sur une montre connectée. C’est-à-dire, des notifications push, des alertes d’appel, les alarmes vibrantes et bien plus encore.

S’additionne à tout cela, son gage de qualité médicale, approuvé par de nombreux professionnels de la santé.

Le mode de fonctionnement de ce petit bijou technologique

Pour fournir toutes les informations relatives à votre pression artérielle, elle utilise les mesures oscillométriques traditionnelles à l’aide d’un double brassard. Le fonctionnement est plus ou moins simple.

Plus explicitement, les poignets se gonflent automatiquement et enveloppent votre poignet d’air sous pression. Cette pression croissante fera monter la pulsation artérielle pour atteindre un pic. Une fois atteint, elle cesse de fonctionner lorsque le flux sanguin artériel s’arrête complètement dans cette zone durant un instant.

Lorsque cela se termine, le gonflage des poignets s’arrête puis une soupape s’ouvre. Cela permet de réduire la pression dans le brassard pour qu’elle retourne à son état initial.

Pour vous offrir cette concentration de technologie, vous devrez débourser aux alentours de 240 € à 270 € suivant les offres promotionnelles. Ce n’est pas cher payé pour une montre suivant votre pression artérielle et qui plus est, de qualité médicale.

Les livraisons commencent à partir de janvier 2023 (selon les fabricants). Rendez-vous sur Indiegogo pour la précommander.