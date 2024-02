La OnePlus Watch 2 sera lancée lors du MWC 2024

OnePlus a commencé à teaser un nouveau produit. Il s'agit cette fois d'une montre connectée, qui devrait s'appeler OnePlus Watch 2 et qui pourrait être présentée officiellement lors de la prochaine Mobile World Conference (MWC) 2024.

Il s'agira de la deuxième smartwatch haut de gamme de l'entreprise. Et elle devrait être équipée de Wear OS. Ce qui signifie que c'est la première véritable tocante digitale phare de l'entreprise.

Une nouvelle sortie sur X

Dans une déclaration faite sur le réseau social X, OnePlus a dit qu'un nouveau produit est à venir. Et sa sortie est imminente. Il s'agit tout bonnement de la OnePlus Watch 2. Et elle sera sans doute présentée au grand public lors du MWC 2024. L'entreprise mentionne que cette nouvelle montre connectée est un produit phare et qu'elle fonctionnera probablement sous WearOS 4 de Google.

D'après la vidéo de présentation, la Watch 2 de OnePlus est dotée d'un écran circulaire et d'une lunette tournante. Elle ressemble un peu à l'Apple Watch en ayant un boîtier métallique et un bracelet en silicone facile à remplacer. Mais alors qu'elle sortira bientôt en deux coloris, l'entreprise devrait également annoncer des variantes en édition limitée. Il faut donc rester connecter dans les prochains jours.

La OnePlus Watch 2, différente de l'originale

OnePlus a lancé sa première smartwatch en 2021, qui était moins chère que ses concurrentes. Cependant, elle fonctionnait sur un RTOS personnalisé. Celui-ci ne prenait pas en charge les applications tierces. Ce qui n'était pas pratique.

De même, la société a également lancé une Nord Watch à un prix encore plus abordable et un bracelet de fitness à une date ultérieure. Mais ces produits n'ont pas vraiment connu le succès escompté.

Avec l'arrivée de la OnePlus Watch 2 lors du MWC 2024, la société est susceptible de résoudre tous ces problèmes. Et compte tenu du teasing officiel, la marque est susceptible d'officialiser la nouvelle dans les prochaines semaines. Après avoir lancé deux téléphones phares, le OnePlus 12 et le 12R, en janvier, OnePlus s'apprête donc à dévoiler sa toute nouvelle smartwatch haut de gamme.

Une sortie imminente

Aujourd'hui, après trois ans d'absence, la OnePlus Watch 2 sortira le 26 février 2024 lors du MWC selon le calendrier officiel de la marque. En plus de cette smartwatch, le groupe chinois qui la produit lancera également sous peu une nouvelle Oppo Watch. Mais c'est une autre histoire.

Pour l'instant, vous pouvez dès à présent profiter du nouveau design de cette montre connectée équipée d'un écran AMOLED de 1,43 pouce. Il est plus grand que celui de la première OnePlus Watch. Ce qui fait que ce modèle est sensiblement plus perfectionné rien qu'en y jetant un premier regard. Élégante et raffinée, cette nouvelle smartwatch est susceptible de séduire plus d'un acheteur. Ce serait alors idéal par rapport à son prédécesseur.

