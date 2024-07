Un développeur invente une application pour contrôler une Tesla à partir d’une Apple Watch

Les voitures électriques sont désormais contrôlables à distance avec un smartphone. Il n'est donc pas étonnant que ce soit le cas du Cybertruck de Tesla. Mais cela le devient quand on sait que c'est à partir d'une application d'Apple Watch que le contrôle de la Tesla est fait.

C'est justement la prouesse réalisée par un développeur de logiciels. Il a rassemblé des rendus de ce à quoi pourrait ressembler une application Tesla pour la montre connectée d'Apple, et le concept semble séduire.

Une application Tesla pour Apple Watch, est-ce réel ?

C'est un projet, mais il existe effectivement des esquisses d'une application conçue par David Krasniy, un développeur de logiciels ayant eu l'idée de simplifier le contrôle à distance d'une Tesla.

Ayant partagé des partagé des photos de ses essais sur X, l'application Tesla sur l'Apple Watch semble assez intrigante. On y voit les commandes du véhicule, les indicateurs d'état, la navigation et bien plus encore. Mais ce projet n'est encore qu'une ébauche.

Comme on pouvait s'y attendre, les images s'inspirent fortement des visualisations actuelles proposées dans les véhicules Tesla et dans son application téléphonique. Mais elles sont simplifiées pour s'adapter de manière minimale et esthétique à l'Apple Watch.

Une application haute en couleur

Ce qui est remarquable en regardant les images mises en ligne par M. Krasniy c'est le fait que la soi-disant application Tesla sur l'Apple Watch est assez facile à comprendre. En effet, toutes les étapes de contrôle de la voiture sont schématisées.

Il est par exemple simple de voir le niveau de charge de la batterie du véhicule en image quand elle est en cours de chargement. Vous pouvez, selon lui, déverrouiller le véhicule électrique, à l'aide des commandes sur l'écran de la smartwatch. Elle permet également de gérer la climatisation et d'autres options de contrôle du Cybertruck conçu par les équipes d'Elon Musk.

Un logiciel capable de conduire la voiture à votre place ?

Le plus invraisemblable, c'est le rendu montrant à quoi pourrait ressembler la conduite autonome supervisée (FSD) sur la montre connectée lorsqu'elle contrôle entièrement le Cybertruck. Appuyez simplement sur un bouton pour se garer en toute sécurité semble irréel.

Une autre image partagée dimanche montre à quoi pourrait ressembler la Model 3 avec la fonction permettant à la voiture de se garer seule. La montre affiche alors un simple bouton « Start » et une option plus petite « Cancel Autopark » si besoin.

Mais au bout du compte, il apparaît plus plausible qu'elle donne l'heure d'arrivée estimée, le niveau de charge et la vitesse du véhicule. Mais tout est possible vu les avancées technologiques actuelles. L'application Tesla sur l'Apple Watch pourrait être un succès.

Le secteur de la mobilité en plein essor

Les fans de Tesla ont imaginé plusieurs produits fictifs différents au fil des ans. Cela allait des véhicules électriques (VE) aux concepts de camping-cars. Mais l'application de M. Krasniy paraît plus réaliste. En mettant l'accent sur les logiciels pour ses véhicules électriques et ses produits énergétiques, Tesla disposera d'un écosystème relativement cohérent.

