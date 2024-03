Ohme lance le câble de recharge Ohme Go en France

Ohme, acteur innovant dans le domaine de la recharge de véhicules électriques, étend sa présence en France. Après l'introduction de l'ePod S, l'entreprise propose maintenant le câble Ohme Go. Ce nouveau produit promet de faciliter la recharge des véhicules électriques et hybrides.

Caractéristiques de l'Ohme Go

L'Ohme Go se distingue par sa facilité d'utilisation et sa flexibilité. Il offre un système « Plug and Play » qui évite les installations compliquées. Les utilisateurs peuvent le brancher à différents endroits : à la maison, au bureau ou ailleurs.

De plus, la recharge peut être contrôlée à distance via une application smartphone. Le câble intègre également une fonction de géolocalisation pour un suivi précis de l'utilisation.

Avantages pour les gestionnaires de flotte

Le câble Ohme Go s'adresse aussi aux professionnels. Il se connecte à une plateforme dédiée à la gestion des recharges de flotte. Cette fonctionnalité permet aux gestionnaires de suivre et de contrôler les consommations d'énergie de manière détaillée. Ils peuvent ainsi optimiser les coûts et simplifier les procédures de remboursement des collaborateurs.

Déclaration d'Alexis Chevalier sur le marché français

« Les détenteurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont désormais le choix en France entre deux solutions de recharge, l'ePod S déjà disponible et le câble intelligent Ohme Go », déclare Alexis Chevalier, Business Development Director chez Ohme France.

Cette expansion montre l'engagement d'Ohme à fournir des solutions variées et adaptées aux besoins des consommateurs français.

Reconnaissance internationale et partenariats

Ohme s'avère être le fournisseur officiel de solutions de recharge pour des géants de l'automobile tels que Volkswagen et Polestar au Royaume-Uni et en Irlande. La société a également tissé des liens avec Mercedes-Benz, Hyundai et Volvo Cars.

En 2023, Ohme a été saluée pour sa croissance rapide et son excellence en recevant plusieurs distinctions, notamment le titre de “Fast Track Company of the Year”.

Ohme continue de jouer un rôle crucial dans le développement de la mobilité durable. Avec le lancement de l'Ohme Go, l'entreprise renforce son offre de recharge intelligente en France. Elle répond ainsi aux besoins croissants des conducteurs de véhicules électriques et hybrides.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.