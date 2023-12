Cette moto électrique habillée de panneaux transparents laisse entrevoir son moteur

Gurmukh Bhasin s’est inspiré de la popularité croissante des coques transparentes pour son concept de moto électrique, CR-Dos – Ghost. Cette dernière attirera l’attention en raison de son design avant-gardiste et de ses panneaux transparents.

Bien souvent, le design des motos allie innovation et fonctionnalité, même au détriment du design conventionnel, comme il se doit. Mais lorsqu’il s’agit de concepts, rien n’arrête les designs extravagants. Gurmukh Bhasin a créé un concept de moto qui change la donne et qui fait tourner les têtes.

Ce design aux panneaux transparents pourrait bien devenir l’avenir des motos électriques

Le designer Gurmukh Bhasin, établi à Los Angeles, présente la Ghost CR-Dos, un concept de moto électrique de type café racer. Ce design marque sa deuxième incursion dans le domaine des concepts de moto.

La particularité de cette moto électrique réside dans le fait que son moteur est recouvert de panneaux de plastique transparents. En effet, les curieux peuvent découvrir le cœur de cette bête électrique. Ces panneaux servent non seulement d’élément esthétique, mais aussi de manchon de protection contre la chaleur. En effet, ils protègent le pilote contre d’éventuelles brûlures.

Une série de fils courbes et continus, rappelant ceux des fours électriques et des grills, s’allument lorsque le moteur est en marche. Ces fils émettent une lueur orange attrayante, créant un spectacle visuel qui rappelle la chaleur d’un chauffage portable.

La coque extérieure fine et inclinée vers le bas du compartiment moteur ressemble étrangement aux boîtiers d’ordinateurs ou de PC personnalisés. Elle brouille encore davantage les frontières entre la technologie et la moto.

Gurmukh Bhasin a déclaré que son inspiration pour ce design innovant a commencé par une expérience dans la conception de pneus. Il a ensuite développé l’ensemble de la moto.

Une symbiose parfaite entre les différents composants

Au-delà de ses panneaux transparents, la moto électrique est dotée d’une multitude d’éléments de design élégants qui contribuent à son allure générale. En effet, elle dispose d’un siège recouvert de cuir, rappelant une chaise longue pliable. Ce dernier apporte non seulement une touche de luxe, mais aussi de confort pour le pilote.

L’arrière allongé de la moto accueille une roue arrière plus grande, dont le pneu reste caché et recouvert pour une apparence plus aérodynamique. En outre, l’éclairage renforce encore l’attrait esthétique du CR-Dos – Ghost. Une lueur rouge intense émane de l’arrière, signalant aux véhicules derrière de s’arrêter, tandis qu’un éclairage bleu froid projette son faisceau à l’avant, éclairant le chemin à suivre. Le système d’éclairage soigneusement conçu confère une touche de raffinement supplémentaire à ce chef-d’œuvre conceptuel, laissant entrevoir la possibilité d’un spectacle visuel sur les routes.

Alors que CR-Dos – Ghost reste un concept, la vision de Gurmukh Bhasin pour une moto électrique avec des panneaux transparents a déjà enflammé les imaginations. L’intention de Bhasin de montrer le fonctionnement interne de la machine reflète un désir de célébrer les éléments structurels et de repousser les limites de ce qu’une moto peut être.

Les motos dont les composants internes sont visibles deviendront-elles une tendance, brouillant les frontières entre les machines et l’art ? Seul l’avenir nous le dira.