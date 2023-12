Comment installer IPTV sur smart TV, smartphone, box ou ordinateur ?

Découvrez comment installer l’application IPTV étape par étape sur vos appareils : smartphone, ordinateur, smart TV et autres dans ce guide !

Il faut reconnaître que l’IPTV séduit de plus en plus d’utilisateurs pour plusieurs raisons. En effet, cette application offre un accès facile à un large éventail de chaînes de télévision et de contenus vidéo à la demande.

Les utilisateurs peuvent ainsi regarder leurs émissions préférées et leurs films quand ils le souhaitent. De plus, l’IPTV peut offrir une qualité d’image et de son supérieure, notamment avec la possibilité de diffuser des contenus en haute définition (HD) voire en 4K pour un prix beaucoup plus abordable.

De quoi vous garantir une totale immersion à condition de savoir l’installer bien évidemment. Alors, pour vous simplifier la tâche, voici notre guide pour installer l’IPTV sur n’importe quel appareil.

Installer l’IPTV sur un smart TV

Voici comment vous pourrez installer l’IPTV sur votre smart TV :

Vérifiez si votre smart TV prend en charge l’installation d’applications externes étant donné que ceux ne sont pas tous les smart TVs qui le permettent.

étant donné que ceux ne sont pas tous les smart TVs qui le permettent. Accédez à l’App Store de votre smart en fonction de la marque de votre téléviseur.

Recherchez l’application IPTV de votre choix dans l’App Store en spécifiant la recherchant par le mot clé « IPTV » ou un tout autre nom spécifique à l’application que vous souhaitez installer. Voici les applications que nous recommandons : Flix IPTV – IBO IPTV Player – NET IPTV – Smart IPTV – SET IPTV

Sélectionnez l'application IPTV de votre choix et appuyez sur le bouton d'installation. Des instructions vont s'afficher sur votre écran, il suffit juste de les suivre pour terminer l'installation.

Installer l’IPTV sur un smartphone ou une tablette ?

Le processus d’installation reste le même que pour un smart TV à quelques différences près. Pour pouvoir profiter de l’IPTV sur votre smartphone vous avez besoin d’un compte IPTV afin d’accéder aux chaînes de télévision et aux contenus vidéo disponibles en streaming via l’application. Voici les applications légales que vous pourrez utiliser : IPTV Smarters Player – Xtream IPTV Player – IPTVX.

Installer l’IPTV sur un ordinateur

L’installation de l’IPTV pour ordinateur est la même que pour l’installation sur Smartphone ou tablette. Il vous faudra tout de même un login et un URL valide pour pouvoir accéder à ces contenus en streaming partout où vous vous trouvez.

Installer l’IPTV sur un box ou un récepteur IPTV

Les instructions pour l’installation de l’IPTV sur votre box ou votre récepteur IPTV diffère de la marque de votre appareil. Il est donc judicieux de contacter un fournisseur IPTV légal qui pourra vous accompagner. Non seulement, vous aurez l’assurance d’un abonnement sécurisé sans risquer des fraudes à la carte bleue, mais en même temps vous pourrez bénéficier d’un service-client disponible à tout moment.