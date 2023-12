IPTV, une arnaque ? Attention aux offres trop alléchantes

Comment reconnaître une arnaque à l’IPTV ? Si vous vous êtes posé cette question, vous êtes au bon endroit pour trouver la réponse !

Vous pensez faire des économies grâce aux services IPTV ? Sachez que la réalité est toute autre. En effet, le nombre d’arnaque à l’IPTV prend actuellement de plus en plus d’ampleur ! Comment les reconnaître par rapport aux véritables services de streaming fiables ? Voici quelques points qui devront vous mettre la puce à l’oreille, mis à part une offre alléchante qui vous assure le paradis de la télévision pour une bouchée de pain !

Arnaque à l’IPTV, une fraude à la carte bancaire ?

L’étude réalisée par la DCA (Association des citoyens numériques américaine) a permis de mettre en lumière l’arnaque massive à l’IPTV aux USA. Dans cette étude, la DCA s’est abonnée à des services d’IPTV illégaux en payant l’abonnement à partir de la carte bleue.

Une semaine après l’abonnement, l’association avait remarqué que leur carte avait été utilisée pour effectuer de nombreux paiements frauduleux. Depuis Hong-Kong jusqu’en Chine, en passant par la Singapour et la Lituanie, la carte bleue de la DCA avait été utilisée de manière illégale. Cela servait à régler des services de livraison alimentaire, l’achat de maquillage ou de logiciel. Il a même été révélé que leur avait servi à rembourser un crédit à la consommation. La valeur totale de l’arnaque est de 1 500 dollars.

Cette arnaque à l’IPTV dont l’association a été victime ne reste pas un cas isolé. Selon toujours cette étude, près de 33 % des Américains ont avoué s’être tournés vers des sites de piratages de contenus. Ils ont en eu recours que ce soit pour un visionnage en streaming ou pour un téléchargement. 3 % d’entre eux se sont abonnés pour avoir plus d’option de téléchargement et de visionnage. Selon toujours cette étude, 72 % de ces abonnés ont été confronté à une fraude à la carte bancaire. Un chiffre qui fait froid dans le dos !

Pourquoi les gens se laissent tenter par les IPTV illégaux ?

Si de plus en plus de services d’IPTV illégaux pullulent actuellement sur la toile c’est tout bonnement à cause de la hausse des prix des services d’IPTV légaux à l’instar de Netflix, Disney+ ou encore de PrimeVideo. Face à cela, les utilisateurs sont tentés de se tourner vers des alternatives beaucoup moins chères. Ils espèrent ainsi faire des économies tout en profitant de leur émission préférée.

Le seul souci c’est que derrière ces offres alléchantes se cachent l’arnaque à l’IPTV du siècle ! Nous vous recommandons donc de ne pas vous laisser tenter par des offres beaucoup moins chères pour des contenus en streaming à volonté. Rappelez-vous que le principal objectif de ces services c’est de soutirer votre argent à votre insu. Les services proposés semblent être moins chers que les services des IPTV légaux. Par contre, vous risquerez de faire face à un problème financier sans précédent !