[BON PLAN] – Economisez 450 euros sur le générateur portable FOSSiBOT F3600

Découvrez la liberté énergétique avec le générateur électrique portable FOSSiBOT F3600. Conçu pour allier puissance et portabilité, ce générateur solaire de pointe est idéal pour vos besoins à domicile, en camping ou lors d’activités en plein air. Ce qui garantit une alimentation fiable dans toutes les situations.

Une promotion à ne pas rater !

Saisissez cette occasion unique avec le FOSSiBOT F3600, un générateur électrique innovant. Profitez d’une réduction incroyable de 19%, avec un prix réduit de 1949 euros au lieu de 2399 euros. C’est une économie substantielle de 450 euros sur un équipement de pointe !

Chez FOSSiBOT, on comprend vos besoins. C’est pourquoi on vous offre une option de paiement flexible, allant de 4 à 24 mensualités. Acquérir le FOSSiBOT F3600 devient ainsi plus facile et accessible pour tous.

L’exceptionnelle fiche technique du FOSSiBOT F3600

Haute capacité, durabilité et sécurité

Le FOSSiBOT F3600 n’est pas un générateur ordinaire. Sa capacité élevée de 3840Wh et sa sortie de 3600W vous permettent d’alimenter jusqu’à 13 appareils simultanément. Avec trois sorties CA et dix sorties USB/CC, il est compatible avec plus de 99% des appareils ménagers. Le F3600 est un colosse en termes de capacité, mais reste compact. Avec ses dimensions pratiques, il est parfait pour le camping, le coffre de votre voiture, ou à domicile.

La batterie LiFePO4 du F3600 garantit sécurité et stabilité. Avec plus de 6500 cycles de charge/décharge, elle peut durer environ 10 ans. C’est l’assurance d’une utilisation durable et fiable. Avec le FOSSiBOT F3600, vos appareils sensibles sont en sécurité. Il offre une alimentation de secours immédiate. Ce qui vous protège contre la perte de données en cas de coupure.

Charge ultra-rapide pour une efficacité maximale

Grâce à sa technologie de charge avancée, le FOSSiBOT F3600 atteint une charge complète en seulement 1,5 heure. Cette performance est bien supérieure aux générateurs solaires portables standards. Cela vous garantit également une disponibilité rapide en toute situation.

Adaptation intelligente de la puissance d’entrée

Le F3600 offre cinq niveaux d’adaptation de la puissance d’entrée, de 400W à 2200W. Cela vous permet de contrôler la vitesse de charge selon vos besoins. Cela réduit l’usure de la batterie et augmente l’efficacité énergétique.

Design léger et pratique

Le FOSSiBOT F3600 brille par sa légèreté et sa portabilité. Pesant seulement 41 kg et équipé de roues robustes, il est facile à transporter. Sa poignée rétractable ajoute à sa commodité. Ce qui le rend idéal pour les activités en extérieur.

Son écran LCD affiche en temps réel toutes les informations essentielles. Vous resterez toujours informé, même en cas d’urgence.

Lumière multifonction pour toutes les situations

Le générateur FOSSiBOT F3600 est équipé d’une lampe à double fonction avec aimants amovibles. Utilisez-la comme lampe de poche ou comme éclairage de bureau. Elle est parfaite pour les pannes de courant, le camping, et plus encore.

Ne manquez pas cette offre extraordinaire. Le FOSSiBOT F3600 est bien plus qu’un simple générateur. C’est une garantie de tranquillité d’esprit, d’efficacité et de durabilité. Profitez de cette promotion inédite pour rejoindre la révolution énergétique avec FOSSiBOT !