Les offres imbattables « Prime Day » de BLUETTI : les meilleures offres de générateurs solaires

Vous cherchez le meilleur moment pour investir dans une solution d’alimentation fiable ? Eh bien, plus besoin d’attendre ! BLUETTI, le pionnier dans l’industrie du stockage d’énergie renouvelable, lance sa « Prime Day Sale » avec des offres qui vous permettent de profiter de réductions importantes allant jusqu’à 32 %, sans même avoir besoin d’un abonnement Amazon Prime.

Du 11 au 12 juillet, vous pouvez acheter une large gamme de produits BLUETTI, y compris les modèles AC200P, AC300+B300, and AC60+B80, à des prix imbattables sur le site d’Amazon ou sur le site de BLUETTI. Que vous vous prépariez pour des aventures en plein air ou que vous recherchiez une source d’énergie fiable pour votre maison, BLUETTI a ce qu’il vous faut en stock !

AC200P: le choix parfait pour la vie hors réseau : maintenant 1 499€ au lieu de 1 799€, soit une économie de 300€

Pour votre van ou camping-car, la station d’énergie AC200P sera un choix incontournable. Dotée d’une capacité de batterie impressionnante de 2 000Wh et d’une puissance de sortie AC de 2 000W (surtension de 4 800W), l’AC200P peut alimenter à peu près tous les appareils de camping-car sur la route. Il n’est ainsi plus nécessaire de chercher des campings pour faire le plein d’énergie. Votre réfrigérateur garde les aliments frais, la climatisation garde votre voiture au frais et vos appareils électroniques sont toujours chargés pour plus de confort et de plaisir en plein air.

De plus, elle dispose d’une charge solaire impressionnante de 700W, vous permettant de rester connecté même dans les endroits les plus éloignés. Contrairement aux générateurs à carburant, ce générateur solaire peut être utilisé dans les voitures et les tentes sans bruit ni émissions nocives. L’AC200P propose une puissance mobile remarquable dans sa catégorie, compte tenu de ses performances globales.

AC300 & B300 : pour alimenter votre maison et plus encore… maintenant au prix de 3 399€, au lieu de 3 998€, soit une économie de 599€

La centrale AC300 change la donne pour l’alimentation de votre maison en cas de panne de courant et aux situations d’urgence. Bénéficiant d’une sortie AC qui s’élève à 3 000W (surtension de 6 000W) et de 16 prises différentes, l’AC300 peut alimenter la plupart des appareils ménagers, des réfrigérateurs aux micro-ondes en passant par votre appareil CPAP.

De plus, vous ne vous inquiéterez jamais de perdre vos fichiers si le courant est soudainement coupé lorsque vous travaillez sur votre ordinateur à domicile. L’AC300 est équipée d’une fonction d’alimentation sans coupure (UPS) et peut passer de l’alimentation secteur à l’alimentation par batterie en 20ms.

En connectant l’AC300 à quatre batteries d’extension B300, vous pouvez avoir un stockage supplémentaire passant à 12 288Wh. C’est assez pour alimenter une maison entière pendant des jours. De plus, l’AC300 utilise des batteries LiFePO4 avec une durée de vie de 3 500+ cycles. Cela signifie au moins 10 ans d’utilisation à raison d’une décharge par jour.

EB3A, EB55 et EB70 : l’énergie portable pour le camping … à partir de 249€ pour des économies allant jusqu’à 150€

L’alimentation mobile est essentielle pour que les campeurs et les amoureux de la nature restent connectés tout en profitant du plein air. Pour cela, BLUETTI propose les EB3A, EB55 et EB70. Ces stations d’alimentation compactes et portables sont disponibles en différentes capacités, de 268Wh à 716Wh, répondant à différents besoins.

Équipées de plusieurs prises, y compris des ports CA, des ports USB, des prises de voiture et même des blocs de recharge sans fil, ces boîtiers d’alimentation vous permettent de garder vos essentiels de camping sous tension pour la meilleure expérience de plein air. Pesant de 4,6 à 9,7 kg, elles servent également d’excellente source d’alimentation de secours. L’EB3A, par exemple, peut charger un iPhone 12 jusqu’à 25 fois et alimenter une lumière de 5 W jusqu’à 30 heures.

AC180 : plus d’aventures plein air s’offrent à vous … à partir de 999€, pour des économies allant jusqu’à 200€

L’été est le meilleur moment pour le camping sur la plage, la pêche, la navigation de plaisance, et d’autres activités de plein air où vous risquez de vous faire éclabousser. Avec les dernières versions du BLUETTI AC180, vous pouvez arrêter de vous inquiéter d’une pénurie d’électricité en déplacement.

L’AC180 est une centrale électrique de 1 800W / 1 152Wh qui maintient sa portabilité en offrant une vitesse de charge améliorée. L’AC180 prend une charge solaire de 500W et une charge CA rapide de 1 440W, ce qui permet une charge de 0 % à 80 % en 45 minutes. De plus, elle est également compatible avec les batteries additionnelles B80, B230 et B300 pour une plus grande capacité, vous offrant toujours plus de possibilités. Pas étonnant qu’elle ait reçu de nombreux avis positifs depuis son lancement (le prix préférentiel pour AC180 est prolongé jusqu’au 12 juillet) !

Les Ventes Spéciales BLUETTI Prime Day sont une occasion en or d’acheter des solutions d’alimentation haut de gamme avec une réduction allant jusqu’à 32%. Ne manquez pas ces offres limitées de 48 heures pour économiser gros. De plus, chaque achat – selon sa valeur — à savoir 1 500€, 2 000€, 2 500€, 3 000€, vous fera gagner des cadeaux. Vous recevrez également cinq fois des BLUETTI Bucks (échangeables contre des coupons et des cadeaux) pour les commandes passées entre le 10 et le 12 juillet. Pour plus de détails, veuillez visiter :

https://fr.bluettipower.eu/pages/prime-day

À propos de BLUETTI

BLUETTI s’est engagé à promouvoir la durabilité et les solutions d’énergie verte depuis ses débuts. En offrant des solutions de stockage d’énergie respectueuses de l’environnement pour une utilisation en intérieur et en extérieur, BLUETTI vise à offrir des expériences de pointe à nos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l’énergie durable a permis à BLUETTI d’étendre sa portée à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients dans le monde entier.