Assistez à une soirée épique de l'UFC le 02 juin au Prudential Center ! Makhachev et Poirier, deux noms emblématiques, s'affrontent pour le titre. Dans l'Octogone de Newark, ce choc des titans vous réserve un spectacle inoubliable. Découvrez comment regarder UFC 302 : Makhachev vs. Poirier gratuitement.

Le Prudential Center de Newark vibrera le 02 juin avec l'UFC 302 ! Dustin Poirier vise enfin la consécration suprême après deux revers douloureux dans les combats pour le titre.

Toutefois, l'épreuve s'annonce redoutable face au champion Islam Makhachev, digne héritier du légendaire Khabib. Le « Diamant » devra briller de mille feux pour vaincre ce style si semblable à celui qui l'a déjà terrassé. Pourtant, sa récente victoire éclair réveille l'espoir d'un exploit historical. L'affiche promet une guerre sans merci dans l'Octogone pour écrire une nouvelle page d'épopée ! Suivez le guide pour regarder UFC 302 : Makhachev vs. Poirier gratuitement.

Comment regarder l'UFC 302 gratuitement ? La chaîne russe MatchTV détient les droits exclusifs pour diffuser l'UFC 302. Pas de panique si vous résidez ailleurs ! Des options simples et accessibles vous permettront de vous connecter et de profiter du spectacle, où que vous soyez. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Russie

Visionner librement le match sur https://matchtv.ru/channel/matchtv Essayer NordVPN gratuitement 30j

Makhachev vs. Poirier : Un Duel épique pour le titre des Poids Légers à l'UFC 302

Le championnat poids léger connaîtra son prochain épisode le 02 juin à Newark ! Islam Makhachev, le tout frais monarque de la catégorie, défendra sa couronne contre l'insatiable chasseur de titres Dustin Poirier. Une confrontation au sommet qui promet une guerre sans merci dans l'Octogone.

Pour Makhachev, l'heure est venue de confirmer sa légitimité face à un authentique poids léger. Après avoir dompté le phénomène Volkanovski à deux reprises en 2023, le Daghestanais entend désormais écraser les ambitions d'un prétendant issu des rangs de sa division de prédilection. Un défi de taille puisque son prochain adversaire n'est autre que l'éternel revenant Dustin Poirier !

Véritable miraculé de l'UFC, « The Diamond » a une nouvelle fois réussi à se hisser au sommet malgré les revers. Son KO dévastateur sur Saint-Denis en mars dernier lui a rouvert les portes du combat pour la ceinture. Une troisième tentative, la dernière peut-être, pour décrocher l'objet de ses rêves les plus fous après les désillusions face à Nurmagomedov et Oliveira.

Le défi sera immense, mais pas insurmontable pour Poirier. Sa soif de revanche inextinguible pourrait bien le transcender au Prudential Center. À l'inverse, Makhachev devra se méfier de l'expérience et de la détermination d'un adversaire qui n'a jamais rien lâché. Une seule certitude : cette confrontation au sommet s'annonce déjà comme l'une des plus grandes batailles de l'année pour le monde de la boxe pieds-poings !

La carte complète de l'UFC 302

Le 1er juin prochain, l'UFC 302 vous réservera un véritable feu d'artifice de talents ! Toutes les catégories de poids seront représentées pour une soirée d'exception. Détermination, combativité et niveau stratosphérique seront au rendez-vous. Voici le programme complet de ce spectacle qui s'annonce déjà légendaire.

Matchs principaux :

I. Makhachev (Russie ) vs. D. Poirier (États-Unis) – Poids Légers

S. Strickland (États-Unis) vs. P. Costa (Brésil) – Poids Moyens

J. Almeida (Brésil) vs. A. Romanov (Moldavie) – Poids Lourds

R. Kopylov (Russie) vs. Cesar Almeida (Brésil) – Poids Moyens

Randy Brown (Jamaïque) E. Zaleski (Brésil) – Poids Mi-moyens

Matchs préliminaires :

N. PRICE (États-Unis) vs. Alex Morono (États-Unis) – Poids Mi-Moyens

Grant Dawson (États-Unis) vs. J. Solecki (États-Unis) – Poids Légers

Jake Matthews (Australie) vs. P. Rowe (États-Unis) – Poids Mi-Moyens

Mickey Gall (États-Unis) vs. Bassil Hafez (États-Unis) – Poids Mi-Moyens

Andre Lima (Brésil) vs. N. Tumendemberel (Mongolie) – Poids Mouches

Joselyne Edwards (Panama) vs. A. Perez (Argentine) – Poids Coqs

K. Holland (États-Unis) vs. M. Oleksiejczuk (Pologne) – Poids Moyens

Suivez l'UFC 302 en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

L'affrontement au sommet entre Makhachev et Poirier pour la couronne poids léger promet un déluge de tensions ! Une soirée immanquable que vous pourrez suivre gratuitement sur Match TV, la référence russe des sports de combat.

Cependant, avant de vous réjouir, il y a un petit bémol : cette chaîne n'est accessible qu'aux internautes basés en Russie. Pas de panique cependant, une solution existe ! En faisant appel à un VPN de qualité comme NordVPN, vous pourrez aisément contourner cette limitation géographique.

D'un simple clic, votre connexion sera redirigée vers un serveur russe, vous faisant passer pour un utilisateur local. Résultat : les portes de Match TV et son streaming premium vous seront grandes ouvertes. Suivez ainsi l'UFC 302 en direct et en intégralité, où que vous soyez dans le monde !Mais ce n'est pas tout ! NordVPN garantit aussi un niveau de sécurité optimal à votre navigation.

Outre les risques de piratage, de vol de données ou de cyber-surveillance. Une tranquillité d'esprit absolue pour profiter pleinement du choc Makhachev vs Poirier, sans aucun souci annexe. Une expérience complète pour vivre cette soirée de légende comme si vous y étiez !

