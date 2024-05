Bridgerton saison 3 : toutes les différences entre la série Netflix et le livre

Savez-vous que la saison 3 de Bridgerton est à l'antipode du livre dont elle est tirée ? Si vous avez déjà lu le livre et que vous avez visionné la série récemment, ces différences, bien qu'elles ne sautent pas aux yeux, ne vous ont pas échappé. Toutefois, si vous les avez manqué tout au long du visionnage, voici quelques points que vous devrez sûrement savoir !

Bridgerton saison 3 vs livre : la chronologie des histoires

L'une des différences les plus importantes entre la saison 3 de Bridgerton et le livre réside au niveau de l'ordre des histoires. La série Netflix n'a pas suivi strictement l'ordre établi dans les livres. Alors que l'auteur s'est concentré sur un frère ou une sœur Bridgerton différent dans chaque livre, la série a été tournée autrement. Pour ce qui est de la saison 3, elle se concentre sur la romance entre Penelope Featherington et Colin Bridgerton, qui est l'intrigue du quatrième tome : «Romancing Mister Bridgerton ».

Les intrigues et les personnalités des personnages, autant des différences palpables

La série Netflix a modifié les intrigues, les histoires et les personnalités des personnages afin de maximiser l'investissement du public. Par exemple, dans le livre « Romancing Mister Bridgerton », Cressida Cowper est une brute de la haute société londonienne. Elle ne tissera aucun lien d'amitié avec Eloise Bridgerton, la jeune sœur de Colin. Cependant, la série a apporté des changements à la dynamique de ce personnage.

Qu'en est-il de cette romance qui est au cœur de la troisième saison ?

Contrairement à ce qu'il y a dans le livre, la saison 3 de Bridgerton introduit un triangle amoureux qui n'est pas mentionné dans l'œuvre original. De plus, l'histoire de Francesca dans la saison 3 est différente de celle dans les manuscrits. Si dans le livre elle sera marié avant Colin tout comme Daphné, Anthony, Benedict. Cela n'est pas le cas pour l'adaptation de Netflix.

De même, Pénélope a quitté la société depuis près de dix ans avant que son idylle avec Colin débute. Elle est déjà mariée et cela depuis presque 3 ans. Cependant, dans la série, leur histoire se déroule dans la saison suivant le mariage d'Anthony et de Kate.

Bridgerton saison 3 vs livre : la découverte de l'identité de Lady Whistledown

Une autre différence flagrante entre le livre et la saison 3 de Bridgerton sur Netflix est la révélation de l'identité de Lady Whistledown. Les deux œuvres traitent cette révélation différemment, la série impliquant différents personnages dans la révélation par rapport au livre.

Certaines scènes et lignes de dialogue ont été transférées du livre à l'écran. Des changements ont cependant été apportés à ces éléments. La série a adapté fidèlement les scènes clés de la relation amicale entre Pénélope et Colin. Pour ce qui est du reste, l'histoire a été modifiée.

Vous savez maintenant quelles sont les principales différences entre la saison 3 de Bridgerton et le livre original. Si vous les avez manquées, n'hésitez pas à les revoir en attendant la sortie de la partie 2 en juin. Il faut toutefois comprendre que si les adaptations apportent des changements c'est surtout pour s'adapter au support. L'objectif c'est d'améliorer la narration afin que le public puisse s'y retrouver !

