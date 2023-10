Renault Group et Valeo réinventent l’avenir des moteurs électriques avec le E7A

Tenez-vous bien, parce qu’on va faire un voyage épatant dans le futur des moteurs électriques avec rien de moins que le Renault Group. Ces prodiges de l’ingénierie motorisée n’arrêtent jamais de nous étonner. Pas du genre à prendre du repos sur leurs lauriers, ils se sont lancés dans une chevauchée de création, apportant à la table de conception un tout nouveau moteur sans égal et carrément plus puissant, de plus, sans faire appel à l’aide de terres rares. Il s’agit là de la dernière recrue dans la troisième génération de moteurs électriques, avec l’expertise statoriale de Valeo à leurs côtés, c’est du top-notch! Voilà pour vous l’embryon d’une brillante invention dans le monde du moteur électrique, que l’on nomme le E7A, attendu pour 2027.

Enfilez vos tenues bleu blanc rouge, parce que c’est une réalisation française. Un moteur, plus électrisant, plus condensé et plus vert qu’auparavant. Une petite révolution digne de la République dirigée par Renault Group et Valeo, qui ont joint leurs forces et leurs idées brillantes pour peaufiner cette merveille de technologie motorisée. À terme, ce projet collaboratif de 2021 s’est transformé en une union créative sans pareille. Où chaque partie a apporté son génie (le rotor pour Renault, le stator pour Valeo) et son savoir-faire en matière de technologie et de production. Le E7A, ce Capolavoro motorisé, est actuellement en cours de réalisation.

Un moteur électrique éco-responsable, sans nécessité de terres rares

En voici un beau geste pour Mère Nature, un moteur électrique sans terres rares. Renault est bien connu dans le domaine des moteurs électriques à rotor bobiné, avec la ZOE lancée en 2012. L’expertise de Renault démontre une réelle connaissance de la création d’un moteur électrique E7A plus compact de 30% sans sacrifier la puissance. De plus, il respecte l’environnement en réduisant l’impact carbone de 30% avec un rotor sans terres rares. C’est une belle démonstration que nous donne Renault en privilégiant une technologie respectueuse de l’environnement. Renault préserve également son indépendance vis-à-vis des pays producteurs de terres rares et d’aimants en adoptant cette approche.

Allons-y gaiement vers plus de puissance et d’efficacité!

Ce moteur électrique dernier cri promet une recharge plus mémorable. Imaginez ça, une tension du système passant de 400 volts à une incroyable tension de 800 volts. Eh bien, le moteur électrique E7A sera non seulement puissant. Mais aussi ultra efficace avec le stator fabriqué spécialement par Valeo. Oh oui, cette merveille mécanique pourra produire jusqu’à 200 kW sans consommer plus d’énergie. Et la technologie Hairpin, spécialité de Valeo depuis 2010, utilisée pour l’assemblage des fils de cuivre, rend ce moteur encore plus impressionnant.

Cependant, reprenez votre souffle, car le E7A n’est pas encore prêt à prendre le volant. Quelques obstacles sont à surmonter avant qu’il ne roule hors de la chaîne de production. Mais on n’en attend pas moins de la part de ces génies de la mécanique. Le grand lancement de ce moteur nouvelle génération à l’usine Cléon de Renault Group est prévu pour fin 2027.