Enfin un kit de conversion en voiture électrique pas chère ! 

Alexander Burton, un étudiant australien de l’université RMIT, a conçu le premier kit de conversion rapide et abordable permettant de convertir des voitures thermiques en voitures électriques. Son projet remporte au passage le prix national James Dyson.

Face à la pollution de l’environnement, couplée au problème du prix élevé des carburants et au coût encore élevé des véhicules électriques, Alexander s’est lancé un défi. Il a cherché un moyen de rétrofiter sa Toyota Corolla de 20 ans. Son but est de répondre aux exigences et aux tendances de la mobilité durable. Il a franchit une étape importante sur la voie du transport durable avec sa création innovante : le REVR (Rapid Electric Vehicle Retrofits).

REVR : le premier kit de conversion pour voiture électrique

Alexander Burton a voulu faciliter le passage d’un véhicule à essence ou diesel à un modèle plus respectueux de l’environnement. Au lieu de remplacer un grand nombre de pièces coûteuses, il a imaginé une autre façon de procéder à cette conversion. En fait, il a créé un moteur spécial installé dans une partie de la voiture appelée rotor de frein à disque. Sa batterie est installée à l’endroit où se trouvent normalement la roue de secours et un capteur relié à la pédale d’accélérateur.

Le kit d’Alexander Burton permet à des éléments importants du véhicule de continuer à fonctionner normalement. Par exemple, le frein à disque et la roue montée sur le rotor du moteur peuvent continuer à tourner sans problème. D’autres pièces telles que les essieux, le frein hydraulique et le moteur à combustion continuent également à fonctionner comme avant.

La particularité du kit REVR réside dans le type de moteur qu’il utilise, appelé moteur à flux axial plat. Ce moteur retient la force qui fait bouger la voiture depuis les points de fixation du châssis jusqu’au moyeu de la roue. Ce type de moteur se caractérise également par sa légèreté. Mieux encore, son installation se fait en très peu de temps.

Burton étudie le design industriel et l’ingénierie des systèmes durables à l’université RMIT de Melbourne. Il a travaillé sur REVR principalement en dehors de ses études. L’idée du projet remonte à quelques années, quand son père et lui ont commencé à envisager de convertir la voiture familiale, une Toyota 2001.

Burton pense pouvoir proposer le produit pour environ 5 000 dollars australiens et le rendre compatible avec pratiquement n’importe quelle voiture.

REVR emprunte une astuce aux véhicules hybrides existants

Pour créer le kit REVR, Alexander Burton a utilisé des outils de pointe tels que des logiciels de modélisation des flux magnétiques et des fichiers CAO. En outre, il a procédé à une analyse méticuleuse, examinant chaque détail au cours de centaines d’essais jusqu’à ce qu’il produise son premier prototype. Pour maîtriser les coûts de construction, l’étudiant en ingénierie a opté pour des pièces imprimées en 3D et des composants d’origine. Il a également évité autant que possible l’usinage CNC, une technique de fabrication plus onéreuse.

Empruntant une astuce aux véhicules hybrides existants, le kit utilise un capteur qui détecte la position de la pédale d’accélérateur. De cette manière, il est possible de contrôler à la fois l’accélération et le freinage.

Bien qu’il en soit encore aux premiers stades de développement, ce kit de conversion de voiture électrique est suffisamment avancé. En conséquence, le jury du James Dyson Outstanding Student Design Award a sélectionné le projet comme lauréat national pour l’Australie. Le lauréat du prix international parmi les 30 pays participants sera annoncé le 18 octobre 2023.

Burton prévoit d’utiliser les 8 800 dollars qu’il a gagnés pour acheter une petite machine à commande numérique. Mais également des matériaux spécialisés nécessaires à la construction d’un prototype fonctionnel.

Il affirme avoir pour « objectif » de convertir un million de voitures au REVR. De plus, il souhaite travailler avec des partenaires de l’industrie automobile.