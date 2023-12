Les montres connectées efficaces contre cette maladie mortelle chez les enfants

Une étude récente a été publiée dans la revue Communications Medicine. Elle explique comment les montres connectées peuvent faciliter le diagnostic des maladies comme l’arythmie chez les enfants.

Si l’utilité de ces dispositifs pour les adultes a fait l’objet de nombreuses recherches. On sait peu de choses sur la manière dont ils peuvent être utilisés pour surveiller les indicateurs de santé des enfants. Mais les chercheurs progressent et voici quelques trouvailles.

Une étude ayant mis l’arythmie des enfants en lumière

Des chercheurs émettent en effet l’hypothèse que les montres connectées pourraient conduire à l’identification de maladies comme l’arythmie chez les enfants. À cette fin, une étude rétrospective a été réalisée. Et cela a permis d’obtenir et d’analyser des enregistrements soumis par des enfants à un hôpital pédiatrique de 2018 à 2022.

Les patients ou leurs soignants inclus dans l’étude ont tous utilisé une montre connectée. Et le diagnostic a ensuite été confirmé par un électrophysiologiste pédiatrique. L’ensemble des données comprenait également des informations démographiques. Puis, le type d’arythmie et les résultats d’autres tests de surveillance cardiaque non invasifs ont été notés.

L’usage des montres connectées en cardiologie pédiatrique

Les palpitations et les anomalies du rythme cardiaque sont l’une des principales causes de consultation en cardiologie pédiatrique. Toutefois, les méthodes non invasives existantes, telles que les moniteurs de rythme patch, ne sont pas toujours efficaces.

Cela ne permet pas de diagnostiquer les arythmies. Les symptômes de ces maladies atteignant les enfants sont souvent peu fréquents. Et ils ne peuvent pas porter des moniteurs aussi longtemps que les adultes. C’est pourquoi, l’aide des montres connectées est utile pour détecter ces maladies chez les enfants.

Savoir relever le rythme cardiaque des enfants, un défi à relever

Les enfants ont généralement des fréquences cardiaques plus élevées que les adultes. De plus, ils sont plus actifs physiquement. Or les algorithmes utilisés dans les smartwatch actuelles ne peuvent détecter que les problèmes cardiaques chez les adultes. Elles ont été conçues ainsi.

Ce qui fait que certaines montres connectées doivent désormais être adaptées, afin de déceler les maladies arythmiques courantes chez les enfants. Lors des tests, il s’avère que grâce à ces appareils environ 71 % patients victimes d’arythmies cardiaques ont été identifiés.

Les smartwatch, des appareils permettant de changer la donne

L’étude a alors apporté des preuves convaincantes de l’utilité des smartwatch pour déceler l’arythmie chez les enfants. Les montres connectées se sont également avérées utiles pour surveiller la progression ou la rechute de maladies existantes chez les enfants.

Il s’agit de l’une des premières études sur ces appareils en tant qu’outils de diagnostic. Ce qui comble une lacune dans la recherche pour cette population. Même si ce n’est qu’une série de cas rétrospectifs plutôt qu’un essai clinique randomisé, des études futures pourront renforcer ces résultats. De cette manière, les informations récoltées concerneront une population plus large.