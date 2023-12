Les montres connectées sont-elles la solution à l’addiction aux smartphones ?

L’addiction aux smartphones est une expression pour décrire la façon dont nous interagissons avec ces appareils dont nous dépendons tous. Mais il s’avère que l’usage des montres connectées peut endiguer cette addiction et permettre de passer moins de temps devant les écrans des smartphones.

Cela peut paraître incongru, étant donné que les téléphones portables sont souvent au centre de toutes les activités du quotidien. Ce qui fait qu’il est difficile de s’en détacher. Mais voici comment s’y prendre.

Les smartphones, des appareils censés être utilisés avec modération

Même si votre smartphone semble être le meilleur ami qui fait vivre votre quotidien, une désintoxication numérique occasionnelle est nécessaire. Et pour s’abstenir d’utiliser le téléphone pour tout ce qui n’est pas important dans votre journée, pensez à désactiver certaines applications distrayantes.

Si vos week-ends sont libres, c’est par exemple le bon moment pour vous déconnecter un peu. Sinon, pendant la semaine, pensez à trier les tâches que vous effectuez réellement sur votre smartphone et remplacer cette addiction au verre de votre écran plat par celui de votre montre connectée.

Jongler entre deux écrans, signifie moins de temps d’écran

Cela peut paraître étonnant, mais en jonglant entre l’écran de votre téléphone et celui de votre montre connectée, il est possible de réduire sensiblement l’addiction au smartphone.

En plus d’être un outil pratique à utiliser lors d’une séance de sport, il s’avère qu’une smartwatch peut aussi vous servir au quotidien. Elle peut afficher les notifications émises sur votre smartphone sans que vous ayez à le prendre en main.

L’utilisation d’une montre connectée est plus pratique, car cela permet même d’éviter les distractions non sollicitées telles que les appels de spam. C’est un antidote à la curiosité malsaine qui consiste à vérifier toutes les notifications que vous recevez. Si vous pouvez en ignorer certaines, tant mieux. Il est nécessaire de savoir privilégier les messages professionnels et familiaux importants des simples chats mignons.

Configurer sa montre connectée afin de contenir l’addiction aux smartphones

Une autre méthode a également porté ses fruits pour permettre aux personnes de gérer leur addiction aux smartphones via leur montre connectée. Il s’agit d’installer une configuration de notification allégée. Cela peut être fait grâce aux contrôles catégorisés et granulaires des notifications d’applications d’Android.

De cette manière, aucune application du téléphone ou de la montre, d’ailleurs n’est autorisée à envoyer des notifications promotionnelles. Votre application de commande en ligne préférée ne pourra vous envoyer que des mises à jour de commandes. Tandis que les applications de médias sociaux auront seulement la permission d’envoyer des mises à jour importantes, comme des messages directs. Ainsi, le tiroir de notification reste libre et organisé.

Une solution dont l’efficacité varie selon les personnes

Les personnes devant avoir leur smartphone à proximité d’eux pour leur travail n’ont souvent pas le choix. Mais l’addiction aux smartphones peut être amenuisée par l’usage d’une montre connectée. Cela, à condition d’équilibrer le temps passé sur l’un et l’autre des deux écrans.

Il se peut toujours que votre préférence soit d’utiliser votre smartphone. Mais il est possible d’organiser sa routine afin que ce ne soit pas le seul appareil sur lequel vos yeux soient fixés. Les applications telles que Digital Wellbeing et Zen Mode sont utiles. Mais tout dépend de l’individu qui les emploie.