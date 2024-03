Avec sa nouvelle montre, Polar plaira à tous les sportifs (amateurs et pro)

Le coup de cœur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectée ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

Quelques années après le lancement de la montre connectée Grit X Pro par Polar, la société présente la Grit X2 Pro. Ce modèle est un vent de nouveauté qui apporte un certain nombre d'améliorations à son prédécesseur.

Possédant un nouveau design robuste et un côté militaire, la Grit X2 Pro semble être une smartwatch à part. Voici ce qu'il en est réellement.

Une montre connectée présentant une grande endurance

Avec un boîtier en acier inoxydable et un écran en verre saphir pour une protection optimum, la Polar Grit X2 Pro en impose. Polar a abandonné l'écran MIP pour un panneau AMOLED plus grand et dont les couleurs sont plus vives pour un meilleur rendu des données. Cela devrait normalement porter atteinte à la batterie. En mode AOD, il s'avère en effet que toutes les montres connectées consomment beaucoup.

Toutefois, ce modèle conserve une autonomie impressionnante. Elle peut en effet fonctionner pendant 10 jours en mode normal et 43 heures en mode Performance Training. Sinon, vous avez droit à 140 heures de batterie en mode Eco Training. Sinon, en matière de durabilité, cette montre est étanche jusqu'à 100 mètres. Et vu qu'elle a été conçue selon les normes militaires 810H, elle peut résister à des conditions environnementales difficiles (haute altitude, basse pression et d'autres éléments naturels auxquels vous pouvez être confronté en extérieur).

La Polar Grit X2 Pro a des fonctions de localisation au top

En matière de géolocalisation, la montre Polar Grit X2 Pro est également plus précise. Si vous êtes sur un sentier et que vous ne savez pas quelle direction prendre, le double GPS de votre smartwatch peut vous aider. Grâce à un repérage rapide en mode connecté, votre appareil peut vous localiser et vous orienter.

La Polar Grit X2 Pro est également dotée d'une nouvelle fonction Breadcrumbs. A partir de celle-ci, les utilisateurs peuvent désormais télécharger des cartes pour une utilisation hors ligne pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Elles peuvent être conservées dans le stockage intégré de 32 Go de l'appareil. Ce qui signifie que vous serez toujours en mesure de retrouver votre chemin.

Des fonctions d'entraînement physique améliorées

Pour les amateurs d'activités de plein air, comme les coureurs de trail et les cyclistes, le Grit X2 Pro offre plus de 150 profils sportifs. C'est donc une montre connectée parfaite pour les grands sportifs.

Grâce à cette smartwatch, vous pourrez aisément voir votre vitesse d'ascension moyenne (VAM). Puis, elle peut également révéler votre vitesse 3D. Cela combine votre vitesse verticale et votre VAM pour mieux calculer votre vitesse réelle.

Ensuite, comme elle est équipée du biocapteur Elixir de Polar, vous pouvez aisément effectuer un suivi de votre santé. Elle possède une fonction ECG, vérification de la fréquence cardiaque, de la SpO2 et de la température de la peau. Et elle est capable d'analyser vos données de sommeil.

La Polar Grit X2 Pro, une montre aux couleurs tendance

Normalement disponible en précommande à partir du 20 mars, la montre connectée Polar Grit X2 Pro sera mise en vente le 3 avril pour la somme astronomique de 749,90 $ soit environ 692 €. Ce qui est nettement plus élevé que le prix de départ de la Polar Grit X Pro d'origine. Ce prix vous permet d'obtenir les coloris Night Black ou Stone-Gray. Mais vous devrez payer 50 $ ou environ 46 € de plus si vous souhaitez la Grit X2 Pro Titan en cuir d'automne et en silicone noir.

