À moins de 50 euros, cette montre inclut des fonctionnalités que l’Apple Watch n’a pas !

La marque chinoise Lemfofit vient récemment de sortir un nouveau produit sur le marché des montres connectées. Il s'agit de la montre Lem 3.

Sous ses allures d'Apple Watch d'entrée de gamme, elle ne paie pas de mine. Mais il s'avère qu'elle peut offrir certaines des fonctions sophistiquées les plus appréciées par le public actuel. Et cela, pour une fraction du prix habituel des montres de ce calibre. Voici ce qu'il en est.

La Lem 3, une montre ECG qui s'affirme

Par le passé, il a été prouvé que même les montres connectées bon marché peuvent produire des électrocardiogrammes utilisables. Elles peuvent donner une mesure précise de la variabilité de la fréquence cardiaque. De nombreuses autres smartwatches proposent cette fonction. Cela permet même de tirer des conclusions sur les niveaux de stress, par exemple.

Ici, Lemfofit insiste en effet sur le fait que sa nouvelle montre Lem 3 est une montre « ECG ». Mais, cette option ne marche qu'en Chine et n'est approuvée que là-bas. La fiabilité de la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque aurait été confirmée par la certification CFDA. Il en est de même pour la qualité de l'ECG produit.

Il s'agit de la China Food and Drug Administration. Ce qui fait en l'utilisant en dehors de ce territoire, cela ne fonctionne pas. Mais vous avez droit aux autres options de la smartwatch.

Une smartwatch d'entrée de gamme aux nombreuses caractéristiques

Avec son écran AMOLED incurvé de 1,85 pouce et sa couronne rotative installée sur le côté droit, la Lem 3 ressemble le plus à une Apple Watch légèrement étirée. Cependant, Lemfofit affirme que ce nouveau produit est bien plus qu'un simple wearable.

La résolution de son écran est de 400 x 454 pixels, ce qui est très lumineux. La montre est composée de plastique, de verre trempé et d'alliage de zinc. Et son autonomie en veille est annoncée à 15 jours. Pourvue de la norme IP67, il est interdit d'utiliser la smartwatch pendant la baignade.

Mais à défaut de cela, la montre Lem 3 contient un « Blood Glucose Monitor« , pour vous permettre d'effectuer une surveillance non invasive de votre glycémie. Et elle possède « Body Composition Report » que l'on retrouve également sur la série Galaxy Watch 6 de Samsung.

Une montre disponible en deux coloris

Actuellement, ce modèle est disponible en noir ou en argent. Vous pouvez choisir ses bracelets. Ils peuvent être en silicone noir ou en cuir marron. Mais on ignore si elle sera éditée dans d'autres coloris à l'avenir.

Votre activité tout au long de la journée peut être enregistrée et les appels peuvent être pris directement sur la montre. Plus de 100 profils sportifs différents seraient disponibles sur la Lem 3 NFC, qui peut être commandée directement auprès du fabricant.

Mais attention, il peut s'avérer que sa fonction NFC annoncée sera probablement très limitée dans ses fonctionnalités. Elle concerne principalement sa capacité à déverrouiller des serrures de porte intelligentes. Mais c'est un inconvénient surmontable vu le prix auquel cette smartwatch est vendue. C'est une nouveauté, mais son prix est très abordable.

