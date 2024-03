Apple Watch : mise à jour critique ! Téléchargez sans attendre pour corriger ce bug récurent

Le coup de cœur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectée ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

Actuellement, il peut s'avérer que quelque chose se produit sur votre montre connectée sans que vous ne touchiez l'écran. Mais heureusement, l'installation de la dernière mise à jour Watch OS 10.4 pour Apple Watch devrait résoudre le problème.

En effet, il se pourrait que des « touches fantômes » apparaissent sur votre Apple Watch 9 ou votre Apple Watch Ultra 2. Et pour y remédier, voici ce qu'il faut faire.

Un problème signalé en février 2024

Selon plusieurs personnes, des critiques parvenues récemment aux équipes d'Apple. De fausses touches apparaissent soudainement en manipulant les montres connectées récentes de la marque. Cela peut entraîner le lancement accidentel d'appels ou empêcher les utilisateurs d'entrer leur code d'accès. Ce qui fait que pour ceux qui ont été touchés par ce bug, il semble donc qu'il ait eu un impact considérable sur l'expérience utilisateur.

Il est difficile de déterminer à quel point ce problème est répandu. Cependannt, la société a reçu suffisamment de plaintes depuis février et a déployé la mise à jour 10.4 destinée à l'ensemble de leur Apple Watch. C'est un bug à régler au plus vite. C'est pourquoi, un mémo a été envoyé aux ateliers de réparation agréés.

Watch OS 10.4 inclut la possibilité d'utiliser un double-tap pour développer les notifications sur l'écran de la smartwatch. Il y a une protection de sécurité supplémentaire pour ceux qui emploient Apple Pay avec Assistive. Et un correctif pour la synchronisation des contacts que certaines personnes rencontraient a été appliqué.

La mise à jour Apple watch 10.4, une solution très attendue pour les victimes de ce bug

Il s'agit de la 8ème mise à jour mineure publiée par Apple depuis que Watch OS 10 est apparu en septembre 2023. Les précédentes corrections concernaient des relevés d'altitude incorrects et des problèmes de synchronisation du cadran de la montre. Mais là, il semble que ce soit plus sérieux.

Apple a officiellement déployé Watch OS 10.4 pour les propriétaires d'Apple Watch, afin que cette mise à jour améliore exclusivement l'expérience utilisateur.

Les versions bêta n'apportaient pas de nouvelles fonctionnalités. Ce qui indique qu'Apple se concentrait sur la stabilité et des performances du système. Or, Ce type de mise à jour est essentiel pour maintenir le bon fonctionnement des smartwatch. De plus, cela devait faire en sorte que toutes les nouvelles fonctionnalités introduites dans les versions précédentes marchent de manière optimale.

Processus de mise à jour vers Watch OS 10.4

A partir de votre Apple Watch, assurez-vous d'abord que votre montre est chargée à au moins 50 % et qu'elle est connectée au Wi-Fi pour pouvoir télécharger la mise à jour Watch OS 10.4. Ensuite, ouvrez l'App « Réglages », allez dans « Général » et vous verrez la mention « Mise à jour du logiciel ». Cliquez alors dessus pour installer la mise à jour logicielle disponible. Puis, vous n'avez qu'à suivre les instructions à l'écran.

Démarches de mises à jour vers Watch OS 10.4 via l'iPhone

Si vous désirez procéder via votre iPhone, il faut aussi s'assurer que votre montre connectée soit chargée à 50 % et qu'elle est connectée au Wi-Fi. Les deux appareils sont liés pour permettre l'ajustage de la mise à jour Watch OS 10.4. Sur votre iPhone, ouvrez alors l'application Apple Watch, allez dans « Général », puis touchez la mention « Mise à jour du logiciel » et téléchargez la mise à jour si elle est disponible. Ensuite, il suffit de suivre les instructions à l'écran.