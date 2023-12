La montre Longines Spirit Zulu Time édition limitée en titane

Une alliance entre Longines et Hodinkee donne naissance à une série limitée en titane de la montre Spirit Zulu Time. Une montre-outil qui allie légèreté, design audacieux et précision certifiée par le COSC.

Collaboration pour une montre exceptionnelle

Paris, le 5 décembre 2023. En cette fin d’année, Longines et Hodinkee unissent leurs forces pour présenter une édition limitée exclusive de la Longines Spirit Zulu Time. On a fabriqué cette nouvelle déclinaison en titane grade 5, un alliage reconnu pour sa légèreté et sa résistance supérieure à l’acier.

La Longines Spirit Zulu Time tire son nom de la première montre-bracelet à double fuseau horaire produite par Longines en 1925. Ce drapeau Zoulou fait référence à la lettre Z. Ce dernier représente l’heure universelle utilisée par les aviateurs et les forces armées.

Le boîtier en titane grade 5

Cette édition limitée incarne l’équilibre parfait entre tradition horlogère et innovation. Son boîtier en titane Grade 5 de 39 mm de diamètre offre un design sobre et élégant. Ce qui garantit un confort optimal à tous les poignets. La lunette bidirectionnelle en titane brossé présente une échelle 24 heures gravée au laser. Tandis que la couronne vissée en titane Grade 5 permet de régler indépendamment le fuseau horaire et l’heure.

Précision et certification du COSC

Le calibre exclusif Longines L844.4 anime la montre, équipé d’un spiral en silicium et de composants innovants, offrant une résistance aux champs magnétiques dix fois supérieure à la norme ISO 764. Ce mouvement mécanique à remontage automatique est d’une précision remarquable et offre une réserve de marche pouvant atteindre 72 heures. Il est certifié chronomètre par le COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), garantissant une précision inégalée.

Une glace en saphir

Le cadran anthracite sablé dispose d’une glace saphir bombée et dispose d’un guichet de date à 3 heures. Les index, les chiffres arabes appliqués et les aiguilles en PVD titane poli sont recouverts de Super-LumiNova light old radium pour une lisibilité optimale. L’aiguille GMT, noire mate avec une pointe orange luminescente, rappelle l’inscription « ZULU TIME » du cadran.

La Longines Spirit Zulu Time Édition Limitée for Hodinkee est étanche jusqu’à 100 mètres (10 bars).

Cette collaboration entre Longines et Hodinkee offre aux amateurs de montres une pièce unique alliant esthétique, innovation et précision. Cette édition limitée ne manquera pas de faire sensation parmi les passionnés de l’horlogerie.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.