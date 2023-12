Les pires bugs de l’Apple Watch Series 9 et leurs résolutions

La nouvelle série d’Apple Watch récemment sortie est l’une des montres connectées les plus plébiscitées sur le marché aujourd’hui. Mais l’Apple Series 9 présente des bugs non appréciables.

Ils viennent alors entraver son succès et il s’avère que tout utilisateur peut rencontrer des problèmes de temps à autre. Si c’est votre cas, voici quelques conseils qui peuvent vous être utiles pour résoudre les soucis de votre smartwatch.

Le Double Tap sur l’Apple Watch Series 9 comporte quelques bugs

La fonction Double Tap est l’une des meilleures nouveautés des nouvelles, principalement sans bugs de l’Apple Watch Series 9 et de l’Ultra 2. Ce nouveau geste vous permet de répondre à des appels, d’éteindre votre alarme et de répondre à des messages. Pour effectuer le geste Double Tap, il vous suffit de tapoter deux fois votre index et votre pouce l’un contre l’autre.

Par contre, si ça ne fonctionne pas, assurez-vous que votre Apple Watch soit sous watchOS 10.1, car cette version logicielle active la fonctionnalité. Il ne faut pas non plus que votre Double Tap ait été désactivé accidentellement. Pour vérifier cela, allez dans Réglages puis Gestes et voyez si le Double Tap est activé.

Puis, il est à noter que Double Tap n’est pas disponible lorsque l’Apple Watch est en mode faible consommation ou mise en veille. Il ne fonctionne pas non plus lorsque l’écran est inactif. Et certaines fonctions d’accessibilité peuvent le désactiver. Enfin, au moment de configurer le Double Tap votre montre reconnaît votre poignet. Il ne fonctionnera donc pas si cette Apple Watch est portée par autrui.

Les cadrans de montre font des siennes

Ensuite, les cadrans de montre sont l’un des meilleurs atouts de l’Apple Watch. Si certains des cadrans proposés dans Watch OS sont simples ou animés, d’autres sont plus informatifs. Ils peuvent afficher la température actuelle, la date, les événements à venir du calendrier, l’heure du coucher du soleil, etc.

Mais parmi les bugs de l’Apple Watch Series 9, il peut arriver que les cadrans de votre choix ne s’affichent pas. Par exemple, l’application Météo d’Apple peut ne pas charger. Pour résoudre ce souci, il faut d’abord que votre appli soit à jour. Redémarrez ensuite votre Apple Watch en l’éteignant et en la rallumant pour voir si cela fonctionne.

Si cela ne marche pas, remplacez simplement l’appli par une autre en vous assurant qu’elle s’affiche. Et essayez de la remplacer de nouveau par l’appli d’origine que vous essayez de faire fonctionner.

Mauvaise autonomie de la batterie

Pour suivre, les nouvelles montres connectées d’Apple disposent d’une plus grande autonomie que leurs consœurs. Mais l’endurance de l’Apple Watch Ultra 2 et la Series 9 laisse toujours à désirer et cela fait partie des bugs à corriger.

Pour y remédier, il suffit d’activer le mode faible consommation. Il désactivera le mode Always On, le Double tap et les mesures en arrière-plan de la fréquence cardiaque. Mais vous gagnerez en autonomie. Et si l’option Actualisation des applications fonctionne en permanence, nous vous conseillons de la désactiver. Si vous n’en avez pas besoin.