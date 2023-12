Les 5 gros atouts incontournables de la Polar Vantage 3

Après le Black Friday et la Cyber Week, de nombreux utilisateurs ont testé la nouvelle smartwatch Polar Vantage V3 axée sur le fitness. Et il s’avère que plusieurs aspects clés de cette montre connectée sont surprenants.

Si vous ne connaissez pas le Vantage V3, le modèle récent de la marque Polar, et bien sachez qu’il s’adresse aux athlètes sérieux et aux amateurs de fitness. Il est doté d’un grand écran AMOLED, d’un GPS à double fréquence et de cartes intégrées. Sauf que ce ne sont pas les seules options de cette montre connectée.

1/ Le nombre impressionnant d’activités de la Polar Vantage 3

Si vous aimez effectuer plusieurs activités sportives en salle ou en plein air, la plupart des trackers de fitness peuvent vous être d’une grande aide. Mais pas autant que la Polar Vantage 3, car cette montre connectée peut enregistrer des sessions sportives inédites comme le skateboard, le snowboard ou vos aventures en kayak.

Comme elle possède une étanchéité de 5 ATM, vous pouvez également l’emmener nager. Elle tiendra le coup. En tenant compte de plus de 150 profils sportifs parmi lesquels choisir, c’est vraiment la montre de sport idéale. Ces profils vont de la danse jazz au disc golf, en passant par la planche à voile et le tennis de table. Mieux encore, la V3 vous permet de personnaliser et d’enregistrer jusqu’à 20 profils sportifs.

2/ Une pléthore de boutons physiques très pratiques

En 2023, il est toujours utile d’avoir une montre connectée pourvue de boutons physiques en plus d’un écran tactile. Et la Polar Vantage V3 combine ces caractéristiques. Elle a un total de cinq boutons. Et pour savoir les utiliser, une petite notice est fournie afin que vous puissiez profiter amplement de toutes ces options.

3/ Un magnifique écran AMOLED

Pour suivre sur cette lancée, l’écran AMOLED de 1,39 pouce du Polar Vantage V3 est lumineux, net et coloré. Sa résolution est de 454 x 454 pixels. Ce qui fait que l’utilisateur de la smartwatch n’aura aucun problème à lire la montre en plein soleil, avec l’écran réglé sur sa luminosité maximale.

L’écran lui-même est en verre Gorilla incurvé. Ce qui devrait lui permettre de résister aux chocs. Sa sensibilité au toucher est bonne. Cependant, par défaut, l’écran tactile est désactivé pendant l’enregistrement des activités.

4/ La Polar Vantage V3 grande et confortable à porter

Ensuite, la Vantage V3, qui mesure 47 mm de diamètre, est assez grande. Elle est bien plus large qu’une Hamilton Khaki field de 38,5 mm. Mais elle est légère et facile à porter. Il est intéressant de noter que ces deux montres ont une distance entre les cornes similaires. Ce qui pourrait expliquer pourquoi la première semble plus petite qu’elle ne l’est.

La lunette de la Vantage V3 De Polar est en aluminium. Tandis que le fond du boîtier semble être en plastique. Quoi qu’il en soit, elle ne pèse que 57 g. C’est un poids très raisonnable à mettre en journée.

5/ Une smartwatch à laquelle le porteur s’adapte facilement

Enfin, vous serez agréablement surpris par la simplicité de maniement de la Polar Vantage V3. Toute personne capable de suivre des instructions de base affichées à l’écran devrait être en mesure de faire fonctionner cet appareil sans difficulté. Il est également très facile de naviguer dans l’application Polar Flow. Les tâches telles que l’ajout d’activités suivies supplémentaires à la montre, par exemple, sont très simples à réaliser.