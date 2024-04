Voici les toutes premières images de la Huawei Watch 4 Pro Special Edition !

Huawei s'apprête à lancer une nouvelle édition spéciale de sa smartwatch Watch 4 Pro en Chine et voici les premières images de cette montre connectée.

Les rumeurs suggèrent que ce sera une édition « Exploration spatiale » qui est en préparation, mais elle se présente de la manière suivante.

Images Huawei Watch 4 Pro avec un nouveau design rouge et gris métallisé

Des images divulguées fournissent quelques informations sur la montre Huawei Watch 4 Pro Space Exploration Edition. Elle devrait présenter des caractéristiques similaires à celles du modèle standard, mais des détails la rendraient spéciale.

La Watch 4 Pro de Huawei est dotée d'un boîtier gris foncé et d'un bracelet métallique assorti. Elle présente des accents rouges autour de la lunette. C'est ce qui permet de la distinguer des autres modèles de la marque qui ont un design semblable.

Un look assez space

Le boîtier et le bracelet de la Huawei Watch 4 Pro Space Exploration Édition seront probablement fabriqués en titane de qualité aérospatiale. C'est un matériau très solide qui ne s'abîme pas au fil du temps et qui vieillit très bien. La montre ne craindra pas les rayures ni les avaries de la météo. Il s'avère même qu'elle est assez étanche à raison de 10 ATM. De ce fait, vous pouvez faire de la plongée en apnée et explorer les profondeurs avec cet accessoire au poignet. Et comparé au silicone et au tissu, le métal ne salit pas facilement.

Et hormis l'apparence différente, on s'attend à ce que cette édition spéciale soit identique à l'édition standard en termes d'options. Elle aura donc un écran LTPO AMOLED de 1,5 pouce protégé par un verre saphir.

Des caractéristiques techniques avancées

Les caractéristiques de la smartwatch originale comprennent une eSIM pour les appels téléphoniques. Mais elle améliore également les performances technologiques en matière de santé. Vous pouvez parfaitement avoir un aperçu de votre fréquence cardiaque en la portant. Puis, vous avez aussi votre SpO2 et les données respiratoires.

Ensuite, en termes d'autonomie, l'appareil peut fonctionner jusqu'à 4 jours et demi en utilisation normale ou 21 jours si vous mettez la montre en mode économie d'énergie ultra-longue.

Sortie de la Huawei Watch 4 Pro en Chine

La smartwatch Huawei Watch 4 Pro Space Exploration Édition fera sous peu l'objet d'une sortie prochaine. Et le pays dans lequel elle paraîtra en premier n'est autre qu'en Chine étant donné que c'est de là que la marque est originaire. C'est une information rapportée par un rapport d'IT Home qui suggère que le nouveau modèle est sur le point d'arriver. C'est pourquoi, le site web partage déjà plusieurs images relatives à la Huawei Watch 4 Pro.

Il est cependant encore difficile de savoir quel sera son prix de lancement. Pour rappel, la Huawei Watch 4 Pro avec bracelet en titane est actuellement vendue au prix de 549,99 euros dans l'UE. Reste à savoir si l'édition limitée sera également lancée dans d'autres pays.

