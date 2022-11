GP F1 d’Abou Dhabi gratuit : Comment regarder la course en streaming ?

Suivies par près de 2,5 millions de téléspectateurs à travers le monde, les compétitions de Formule 1 continuent de susciter l’intérêt du grand public. Découvrez nos astuces pour regarder le GP F1 d’Abou Dhabi gratuit.



Pour terminer la saison 2022 en grande pompe, la dernière manche du championnat du monde de F1 se déroulera sur le mythique circuit Yas Marina d’Abou Dhabi. Un rendez-vous que les amateurs de sport automobile ne devront manquer pour rien au monde.

Comment regarder le GP F1 d'Abou Dhabi gratuit ? 🟢 télévision publique belge RTBF diffuse gratuitement l’intégralité des courses de F1. Ladiffuse gratuitement l’intégralité des courses de F1. Voici comment y accéder : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Où regarder le GP F1 d’Abou Dhabi gratuit pour la saison 2022 ?

Diffusé officiellement par Canal+ en France, le championnat F1 réunit depuis mars les grands noms du sport automobile, mais aussi de nouveaux champions en herbe. Cette 73e édition marque également une révolution très importante en matière de réglementations. Toutefois, Canal+ étant une chaîne payante, il faudra mettre la main à la poche pour ne rien manquer des temps forts de cette saison 2022. Comptez 34,99 euros pour l’abonnement mensuel.

Un forfait qui vous permettra néanmoins de regarder les essais libres, les qualifications ainsi que les sprints et bien sûr la course finale de dimanche. Notons qu’en fonction du pack ou de l’offre à laquelle vous avez souscrit, vous pouvez également suivre d’autres compétitions telles que la première League, la Moto GP, la Ligue 1 et très prochainement la coupe du monde.

A contrario, l’équivalent belge de TF1, RTBF permet aux nationaux d’accéder gratuitement à l’intégralité de la saison 2022. Dans les détails, la RTBF vous permet à la fois de profiter des essais libres, des sessions de qualifications ainsi que le grand prix. Et cela avec des commentaires en français. À l’instar de Canal+, elle propose également d’autres évènements sportifs.

Bien sûr, si vous souhaitez profiter des services de cette chaîne depuis la France, il faudra recourir à un VPN. De fait, cette solution vous permet de contourner les restrictions géographique en mettant à votre disposition une adresse IP local.

Les autres alternatives pour regarder le GP F1 d’Abou Dhabi gratuit



Tout comme la Belgique, la Suisse et l’Autriche vous permettent également de regarder la saison de Formule 1 en direct sur une chaîne TV gratuite. Entre autres, vous avez la possibilité de regarder GP F1 Abou Dhabi gratuit sur la chaîne suisse RTS. De même pour les chaînes autrichiennes ORF et ServusTV qui détiennent les droits de diffusion de la compétition.

Cependant, si vous n’êtes situé dans aucun de ces pays, il faudra utiliser un réseau privé virtuel pour pouvoir contourner les restrictions et interdictions relatives à la géolocalisation des contenus multimédias.

Lorsque vous avez installé la solution sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette), il suffira de choisir le serveur du pays de diffusion de votre choix. Une fois fait, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de la chaîne publique pour regarder GP F1 Abou Dhabi gratuit et son blocage :

RTS : https://www.rts.ch/ ;

chaîne ServusTV : https://www.servustv.com/ ;

ORF : https://orf.at/.

Quel VPN choisir pour regarder GP F1 Abou Dhabi gratuit ?

NordVPN fait partie des VPN les plus populaires et les plus efficaces du marché. Cette solution vous permet non seulement de bénéficier d’un bon débit, mais aussi d’une très bonne expérience de streaming HD. C’est donc tout naturellement que ce VPN se présente comme la solution de choix pour regarder le Grand Prix d’Abou Dhabi en toute sérénité.



De plus, NordVPN propose une période d’essai de 30 jours sans condition.

Focus sur le Grand Prix d’Abou Dhabi



Aussi surnommé le Grand Prix du soleil couchant, le GP d’Abou Dabi débutera ce 18 novembre à 11 h jusqu’au 20 novembre sur le circuit Yas Marina dessiné par l’architecte allemand Hermann Tilke. Ainsi, la dernière manche de la saison sera diffusée en direct tout au long du week-end sur la chaîne du groupe Canal+ ainsi que les chaînes étrangères qui disposent des droits de diffusion officiels.

Le programme du grand prix se présentera comme suit :

Vendredi 18 novembre :

Essais libres 1 : de 11 à 12 heures

Essais libres 2 : de 14 à 15 heures.

Samedi 19 novembre :

Essais libres 3 : de 12 à 13 heures ;

Qualification : de 15 à 16 heures ;

grille de départ : à 16 heures.

Dimanche 20 novembre :

Course finale : de 14 à 15 heures.