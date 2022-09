Garmin tacle sans pitié l’Apple Watch Ultra

Garmin a taclé en toute subtilité l’Apple Watch Ultra, la nouvelle montre connectée récemment publiée par la firme de Cupertino.

L’entreprise a partagé involontairement la vedette avec Apple. Un tweet de Garmin remet en effet en cause la durée de vie de la batterie de 36 heures la montre connectée dernièrement annoncée d’Apple. Cette entreprise a annoncé préférer mesurer sa durée de vie de batterie par mois.

Le tweet qui fait mouche de Garmin sur l’Apple Watch Ultra

Garmin a ici réalisé un véritable coup de maître en marketing en critiquant subtilement la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch Ultra. Elle en a aussi profité pour mettre en avant sa nouvelle Enduro 2. Cette montre connectée vise la même catégorie d’athlètes de fond que celle ciblée par Apple avec sa dernière Apple Watch.

Le public est en effet, tous conscient qu’il est quasiment impossible que Garmin ait publié un tel tweet par accident. La coïncidence ne semble même pas de mise dans cette situation. D’autant plus qu’Apple semble vouloir empiéter sur la platebande de Garmin en lançant sa montre connectée de sport.

Dans son tweet, Garmin a principalement pointé du doigt l’autonomie de la dernière Apple Watch. Il semble clair que l’Apple Watch Ultra ne peut pas encore rivaliser avec une montre connectée de sport digne de ce nom.

L’histoire semble être en perpétuel recommencement. De telles rivalités ont en effet aussi déjà éclaté entre Apple et les horlogers traditionnels dont Windows et Android de Google. Cela s’est passé suite au lancement de l’Apple Watch. La firme de Cupertino s’en est toujours bien sortie, mais on ne sait pas si elle arrivera encore une fois à imposer son Ultra.