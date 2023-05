Garmin : vers une meilleure endurance des anciennes montres ?

Il semblerait que Garmin ne soit pas tout à fait prêt à présenter sa prochaine montre connectée phare, car une fuite récente indique que la société va d’abord développer ses anciennes séries. Est-ce que ces smartwatches bénéficieront de plus d’endurance ? Mystère…

Un rapport venant du site allemand WinFuture a récemment mentionné que la marque américaine Garmin est sur le point de sortir 3 nouveaux modèles de montres connectées. Il s’agit des Garmin Fenix 7 Pro, Fenix 7X Pro, Epix Pro Gen 2, et Approach S70.

Des nouveautés en perspective

Selon WinFuture il y aura une version de base de ces modèles. Mais elle sera suivie d’une version solaire et une version solaire saphir des 7 Pro et 7X Pro de la gamme Fenix. Elles seraient dotées d’un écran pouvant capter les rayons du soleil et charger l’appareil. Ce qui augmenterait considérablement l’endurance de la batterie de ces montres Garmin. Et elles fonctionneraient donc pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ensuite, l’ajout du verre saphir les rendrait encore plus résistantes, car c’est un matériau exceptionnellement solide.

Pour suivre, des détails demeurent également un peu flous. Mais la fuite révèle que l’Epix Pro Gen 2 disposera de trois tailles différentes : 42 mm, 47 mm et 51 mm. Et chacune d’entre elles aura une variante dotée d’un verre saphir.

Quant à l’Approach S70, ce sera la prochaine montre de golf de Garmin. Et il est prévu que son écran affichera des informations qui permettront de mieux gérer un jeu. La vitesse du vent et la précision du drive seront donc plus faciles à analyser. Mais en termes de couleurs, les nuances de noir, de blanc et de gris avec quelques accents colorés sont des classiques de la marque. Elles peuvent être facilement portées.

Sortie des montres Garmin plus endurantes en cours

Puis, toujours selon WinFuture, il semblerait que les nouvelles Garmin citées ci-dessus seront présentées d’ici la fin du mois de mai 2023 et au début du mois de juin 2023.

Et il se pourrait aussi que l’Epix 2 Pro de Garmin soit commercialisée au cours de cette même période. Mais son prix demeure toutefois encore inconnu, même si le rapport mentionne une valeur avoisinant les 900 euros. Ce qui ferait un total de 975 dollars américains, 784 livres sterling ou 1,471 dollars australiens.

Au vu de cette fuite, l’entêtement de Garmin de s’en tenir à cette série peut surprendre. Il est certes vrai que selon WinFuture, l’entreprise semble avoir l’habitude de sortir des versions améliorées d’anciennes montres connectées. Mais là, il est impossible de deviner entièrement ce que prévoit la marque. Ce qui accroît encore plus l’énigme entourant la sortie de la Fenix 8, sa prochaine smartwatch phare. Seules des rumeurs circulent à son sujet.

En effet, les versions révisées des montres Garmin comportent de meilleures fonctionnalités comme une endurance plus poussée. C’est notamment ce qui est arrivé à l’Instinct 2, car ses options ont été améliorées par rapport à la version originale de la montre.