Fisker : Le rêve d’une renaissance se concrétise-t-il ?

Ces derniers mois, l'avenir de Fisker, le constructeur de véhicules électriques haut de gamme, semblait plus qu'incertain. Alors que l'entreprise traversait une période de turbulences financières majeures, l'éventualité d'une faillite devenait une réalité de plus en plus préoccupante. Cependant, un vent d'espoir pourrait bien souffler sur la marque américaine.

Une lueur au bout du tunnel

Selon les informations relayées par nos confrères de Business Insider, Henrik Fisker, le fondateur éponyme, aurait confié à ses équipes que pas moins de quatre constructeurs automobiles auraient entamé des discussions en vue d'un potentiel rachat de la firme. Une perspective qui, si elle se concrétisait, permettrait d'assurer la pérennité de Fisker et d'éviter la descente aux enfers tant redoutée.

S'exprimant devant ses troupes, Henrik Fisker n'aurait pas caché son optimisme: « Quatre constructeurs majeurs ont déjà signé un accord de confidentialité. Ils ont simplement besoin de quelques jours supplémentaires pour trancher définitivement. Nous disposons encore d'une fenêtre de tir pour recevoir d'autres propositions. »

Remonter la pente

Nul doute que cette annonce a dû insuffler un vent de renouveau au sein de l'entreprise. Après des mois de climat délétère, où les perspectives d'avenir s'assombrissaient de jour en jour, l'opportunité de voir Fisker racheté par un acteur majeur de l'industrie automobile représenterait une véritable renaissance. Un moyen, également, pour la marque de retrouver les ressources financières indispensables à la poursuite de ses activités.

Cependant, si cette nouvelle a de quoi réjouir les salariés et les fans inconditionnels de la marque, une certaine prudence reste de mise dans les rangs des observateurs avertis. En effet, par le passé, des rumeurs de rapprochement entre Fisker et d'autres constructeurs avaient déjà été évoquées, sans que cela ne se concrétise réellement.

On se souvient notamment des spéculations autour d'un possible investissement de Nissan en échange des technologies de pointe du pick-up Alaska, un scénario qui n'a finalement jamais vu le jour. Une précédente occasion manquée qui rappelle qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

