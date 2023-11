Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée conçue pour l’aventure et dotée d’un bel écran, vous avez le choix entre l’Apple Watch Ultra 2 vs la Garmin Epix Pro.

Ces deux modèles sont très beaux et très performants. Mais comment les différencier ? Eh bien, en comparant les avantages et les inconvénients de l’une et de l’autre de ces deux montres connectées. De cette manière, votre choix sera plus éclairé.

Apple Watch Ultra 2 vs. Garmin Epix Pro : duel de design et d’affichage

A première vue, le design de l’Apple Watch Ultra 2 et celui de la Garmin Epix Pro sont tous deux très attrayants. Il est donc difficile de juger ces montres connectées via ce critère, car il s’agit en grande partie d’une question de préférence personnelle.

Le beau design carré de l’Apple Watch Ultra 2

L’Ultra 2 est dotée d’un écran plat de 49 mm. Elle ressemble à son prédécesseur, en termes de design. Ce qui fait qu’elle possède une couronne rotative saillante sur le côté droit et un bouton d’action à la même place. Et si vous aimez les smartwatch carrées, elle est faite pour vos sorties en extérieur.

Son écran de 1,92 pouce est doté d’une luminosité de 3 000 nits. Et c’est le principal atout de cette montre connectée. Elle est très facile à lire, même en plein soleil. De plus, en mode entraînement, l’écran, plus grand, permet d’afficher sept champs de données au lieu de six.

Le bel arrondi de la Garmin Epix Pro

De son côté, la marque Garmin ne démérite pas d’avoir conçue une Epix Pro de forme ronde possédant également des capacités outdoor similaires à celle de l’Ultra 2. Ce design traditionnel est élégant. Et le fait que ce modèle soit pourvu de cinq boutons est très pratique. Les trois à gauche et deux à droite servent à démarrer, à arrêter ou à mettre la smartwatch en pause rapidement. Vous pourrez ainsi naviguer dans la montre avec des mains moites ou avec des gants.

Disponible en trois tailles (42 mm, 47 mm et 51 mm), l’acquéreur d’une Garmin Epix Pro peut donc prendre le modèle qui correspond au calibre de son poignet. Cette montre connectée d’aventure possède une autre caractéristique clé qui mérite d’être mentionnée. Il s’agit de la fonction « lampe torche ». Toutes les montres de la gamme Epix Pro en sont dotées. C’est très pratique à utiliser si vous n’avez pas votre smartphone à proximité.

Un match serré en termes de suivi de l’entraînement et de la santé

Puis, en considérant le fait que vous hésitez entre l’Apple Watch Ultra vs l’Epix Pro de Garmin en raison de leurs performances. Voici comment les différencier sur le plan des entraînements et du suivi de la santé.

Apple et Garmin mesurent les mêmes données

L’Apple Watch Ultra 2 et la Garmin Epix Pro sont toutes deux capables de suivre de nombreuses données. Vos pas, vos calories, une analyse approfondie de votre sommeil, votre VO2max, votre fréquence cardiaque et votre température corporelle en font partie.

Et du point de vue de l’entraînement, les deux montres sont capables de suivre une grande variété d’exercices. De plus, les deux modèles sont dotés d’un GPS multibande, qui leur permet de se connecter à davantage de satellites pour un suivi GPS précis.

Mais le point qui les sépare réside dans l’utilisation que chaque montre fait de ces données.

Gestion des données d’entraînement par l’Apple Watch Ultra 2

L’Ultra 2 couvre la plupart des modes d’entraînement traditionnels. Son écran plus durable et sa résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres vous permettent de l’utiliser pour des sports tels que le ski nautique, la planche à voile et la plongée. Vous pouvez également personnaliser tous les écrans de données de chaque mode d’entraînement. Mais en termes de cartographie, Apple perd face à Garmin.

L’Apple Watch Ultra 2 dispose d’un widget boussole, de la possibilité de déposer un waypoint et de la fonction backtrack. Ce qui vous aide à naviguer jusqu’à un point donné. Mais elle ne dispose pas de cartes intégrées. Vous pouvez accéder aux cartes, mais via une application tierce.

Gestion des données d’entraînement par l’Epix Pro de Garmin

De son côté, l’Epix pro de Garmin offre beaucoup plus d’options en plus de celles proposées par Apple. La montre connectée tient compte des entraînements de niche comme le stand-up paddle board, l’escalade et même la pêche. Mais le grand avantage de cette montre connectée, c’est son accès à diverses cartes.

Elle a des capacités cartographiques étendues. Vous pouvez vous en servir pour trouver des lieux, un itinéraire vers un point donné ou même consulter des pistes de ski ou voir des parcours de golf. Il est certes nécessaire de lier la smartwatch en mode GPS à votre smartphone pour utiliser ses fonctions. Mais c’est très pratique comparé au fait de se fier à une boussole. Vous verrez directement l’itinéraire que vous empruntez en temps réel.

Combat d’endurance entre l’Apple Watch Ultra 2 vs. La Garmin Epix 2

Sinon en termes d’endurance, il faut dire que l’Apple Watch Ultra 2 ne fait pas le poids contre l’Epix pro de Garmin. Si vous basez votre choix de montre connectée outdoor sur ce critère, sachez qu’il est préférable de prendre le modèle dont la batterie dure le plus longtemps sur une seule charge.

De cette manière, vous pourrez profiter plus longtemps des options que votre appareil offre. Une smartwatch outdoor dont la batterie tient tout juste lors d’un weekend, n’est pas très pratique pendant un long séjour en pleine nature.

Chez Garmin, l’autonomie dépend de la taille de la smartwatch

Cela peut sembler déroutant, mais l’autonomie de la batterie augmente considérablement avec la version la plus grande de l’Epix Pro. Si vous prenez le modèle faisant 42mm, elle durera 10 jours en mode économie et 1 journée et demie si le GPS est actif. Par contre en prenant le modèle de 49mm, votre Epix Pro durera 16 jours en mode économie et 2 jours et demie en mode GPS activé. Puis, si vous préférez avoir le plus grand modèle de 51mm, sa batterie est de 31 jours en mode économie et 3 jours et demie en mode GPS activé.

Chez Apple, l’Ultra 2 est la montre connectée la plus endurante

L’Apple WatchUltra 2 dispose de la meilleure autonomie de toutes les Apple Watch. Même si elle reste bien inférieure à celle des montres Garmin. C’est un énorme bon que la marque à la pomme croquée a fait en créant ce modèle. La smartwatch dispose d’une autonomie de 36 heures en utilisation normale. Et en mode basse consommation, l’Apple Watch Ultra 2 offre jusqu’à 72 heures d’autonomie, contre 60 heures pour la version originale. Mais ce n’est définitivement pas suffisant pour concurrencer l’Epix Pro de Garmin.

Apple Watch Ultra 2 vs. Garmin Epix 2 : Capacités de la smartwatch

Par contre, s’il y a bien un domaine dans lequel l’Apple Watch Ultra 2 bat la Garmin Epix Pro à plat, c’est en ce qui concerne les capacités en tant que smartwatch.

Les petites fonctionnalités qu’offre une Garmin Epix Pro

Bien sûr, Garmin possède sa propre plateforme de paiement sans contact Garmin Pay. Vous avez la possibilité de voir les notifications de votre téléphone et vérifier la météo et consulter votre calendrier, mais c’est à peu près tout. Il faut d’ailleurs que votre montre connectée et votre smartphone soient liés en mode connecté pour que ces opérations fonctionnent.

Et, si vous voulez personnaliser le cadran de l’Epix Pro, vous pouvez télécharger différents cadrans de montre ou différentes applications à partir de la boutique d’applications Garmin Connect. Mais ces fonctions sont assez basiques.

La grande panoplie de l’Apple Watch Ultra 2

En revanche, en ayant l’Apple Watch Ultra 2 au poignet, c’est comme si vous aviez un iPhone à portée de main en permanence. La liste des applications est pratiquement infinie. L’aspect extérieur comme intérieur de la smartwatch peuvent être personnalisés. Et, grâce à la prise en charge des fonctions cellulaires, vous pouvez également passer et recevoir des appels téléphoniques à votre poignet. Le haut-parleur et le microphone intégrés sont excellents. Apple Pay vous permettra de payer vos achats.

Et il convient également de mentionner que l’Apple Watch Ultra 2 dispose du nouveau geste de double-tap de la marque. Il permet de démarrer rapidement un appel, l’arrêter, mettre une alarme, ou mettre une opération en pause. C’est une véritable innovation que les fans d’Apple aiment.

Apple Watch Ultra 2 vs Garmin Epix 2 : laquelle choisir ?

Finalement, que vous optiez pour l’Apple Watch Ultra 2 ou la Garmin Epix Pro, vous obtiendrez une montre connectée outdoor haut de gamme. Votre choix devra dépendre de ce que vous espérez obtenir de la smartwatch.

Si vous êtes un athlète souhaitant atteindre le sommet de son art ou un coureur cherchant à s’améliorer sérieusement, prenez l’Epix Pro. Ce modèle est très élégant, et vous aurez plus d’options en termes de taille et de couleur de la lunette. Elle propose davantage de profils d’activité, des outils d’entraînement et un retour d’informations plus avancés. De plus, son autonomie de batterie est bien supérieure.

En revanche, si vous recherchez une smartwatch outdoor multifonctions que vous pouvez emmener courir ou faire du vélo, tout en appelant votre mère, l’Apple Watch Ultra 2 est faite pour vous. Vous pourrez répondre à vos mails, voir vos notifications Whatsapp plus aisément grâce à elle. Et le nouveau geste du Double Tap en fait une montre encore plus performante en plus du fait qu’elle soit robuste.