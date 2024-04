Domination des smartwatch Apple: est-ce la faute des consommateurs ?

Il semble qu'actuellement, Apple accapare certains marchés technologiques en empêchant des entreprises tierces de concurrencer l'iPhone et d'autres produits. Mais Apple domine-t-il le marché des smartwatch en raison d'un monopole ou d'un support client solide ?

Il s'agit là d'un dossier solide récemment constitué par le ministère de la justice américaine. Outre l'iPhone, il y est fait mention de l'Apple Watch. Et les AirPods sont aussi mentionnés comme des produits qui dominent leurs marchés respectifs. Voici ce qu'il en est réellement.

Des chiffres montrant la domination des smartwatch Apple sur le marché

Aujourd'hui, les graphiques du CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) montrent que parmi les propriétaires américains d'iPhone, 82 % possédaient une Apple Watch. 9 % de la population enquêtée posséderait une Fitbit qui est une propriété de Google. Et 9 % utiliseraient l'une des nombreuses marques classées dans la catégorie « Autres« .

Du côté d'Android, c'est la Samsung Galaxy Watch qui prime. 40 % des détenteurs d'un téléphone Android ayant choisi de porter cette marque de smartwatch. Fitbit détiendrait 26 % du marché des montres connectées parmi les utilisateurs d'Android. Et les marques de la catégorie « Autres » sont choisies par 34 % des utilisateurs de téléphones Android.

En comparant ces chiffres, la domination des smartwatch Apple semble évidente. Mais est-ce que cela est dû au fait que les consommateurs apprécient véritablement cette marque ? Eh bien non. C'est un choix orienté.

Des privations délibérées qui montrent l'implication d'Apple sur son écosystème

Dans sa plainte, le ministère de la justice américaine affirme qu'Apple dégrade intentionnellement les performances des montres connectées concurrentes d'au moins trois manières significatives. Cela permet d'asseoir sa domination sur l'utilisation de leurs smartwatch.

Premièrement, l'entreprise prive les utilisateurs d'iPhone équipés de montres concurrentes, mais qui sont compatibles, de la possibilité de répondre aux notifications. Deuxièmement, Apple empêche les montres connectées fabriquées par des tiers de maintenir une connexion fiable avec l'iPhone.

Et troisièmement, Apple compromet les performances de ces smartwatch qui se connectent directement à un réseau cellulaire. Ce faisant, l'entreprise limite donc le choix des utilisateurs et écrase l'innovation. Or, cela pourrait contribuer à combler le fossé autour du monopole d'Apple sur les smartphones.

L'histoire se répète en parlant des AirPods d'Apple

En ce qui concerne les écouteurs sans fil Bluetooth, 62 % des utilisateurs américains d'iPhone achètent directement des AirPods. Bose arrive en deuxième position avec 9 % du marché, suivi de Beats qui est également une propriété d'Apple, avec 7 %. Puis on a JBL avec 3 %. Tandis que les marques de la catégorie « Autres » détenaient une part de 11 % parmi les utilisateurs d'iPhone.

Ces chiffres-ci démontrent bien que la marque à la pomme croquée maîtrise la production et la vente de son écosystème de produits. Alors que la marque et le ministère de la justice américaine sont au coude à coude par rapport à cette affaire de domination des smartwatch Apple, les clients continuent d'acheter.

Quoi qu'on en dise, même si le choix des consommateurs est en grande partie dirigé vers l'achat de produits Apple, il s'agit tout de même d'une décision consciente. De ce fait, c'est grâce à cela que le géant américain conserve son monopole sur l'un des plus grands territoires du monde.

