Confiant, Garmin met carrément une lampe de poche sur cette nouvelle montre

La Garmin Instinct 2X Solar est une mise à niveau impressionnante de la Garmin Instinct 2 Solar. Elle offre une capacité de charge supplémentaire grâce à son panneau solaire intégré. Les amateurs de plein air qui ont besoin de garder leur équipement électronique chargé en tout temps la trouveront parfaite.

Panneau solaire intégré à la montre

Le panneau solaire miniature intégré à l’écran de la montre est l’un des points forts de la Garmin Instinct 2X Solar. Il permet à la montre connectée de se recharger presque indéfiniment avec une exposition directe à la lumière du soleil pendant seulement 3 heures. Les utilisateurs n’ont donc pas à s’inquiéter de la durée de vie de la batterie, même s’ils utilisent constamment leur montre.

Lampe de poche LED pratique

La Garmin Instinct 2X Solar dispose d’une lampe de poche LED pratique avec différents niveaux de luminosité. Par ailleurs, elle offre également différents modes de flash. Cette fonctionnalité peut être utile pour une source de lumière supplémentaire lors de sorties nocturnes ou en camping.

Fonctionnalité « Obstacle Course Racing »

La nouvelle fonctionnalité “Obstacle Course Racing” permet à la montre de suivre automatiquement la piste d’une course. Pour cela, il suffit d’enregistrer manuellement les obstacles pour le premier tour. En somme, elle est idéale pour les courses de boue ou de Spartan, où il y a souvent des obstacles uniques à chaque tour.

Version Tactical Edition

Garmin destine la version Tactical Edition de la Instinct 2X Solar aux utilisateurs militaires et des forces de l’ordre. Elle inclut des activités préchargées, une fonction de suivi Jumpmaster et un mode furtif. Le mode furtif désactive toutes les communications sans fil et la position GPS de la montre. Par ailleurs, elle dispose également d’une lumière de poche verte dédiée, utile dans des situations tactiques.

Prix et disponibilité

La montre Garmin Instinct 2X Solar est disponible dès maintenant sur le site Web de Garmin pour 450 € en version standard et 500 € pour la version Tactical Edition. Ces montres sont conçues pour résister à des conditions extrêmes et sont parfaites pour les amateurs de plein air, les militaires et les forces de l’ordre.

