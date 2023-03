Comment verrouiller ou déverrouiller une Samsung Galaxy Watch ?

Vous ne savez pas comment verrouiller votre Samsung Galaxy Watch. Ou bien la déverrouiller ? Dans certains cas, il peut être difficile de comprendre le fonctionnement d’une montre connectée. Dans ce billet, nous avons donc regroupé pour vous toutes les méthodes pour prendre la main sur votre Samsung Galaxy Watch.

Pour verrouiller votre Samsung Galaxy Watch, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

Appuyez sur le bouton d’accueil de votre Galaxy Watch pour accéder à l’écran principal. Faites glisser votre doigt de haut en bas pour accéder au panneau de contrôle rapide. Appuyez sur l’icône de verrouillage pour verrouiller votre montre connectée.

Notez que vous pouvez instaurer un code PIN ou un schéma pour sécuriser le verrouillage de votre Samsung Galaxy Watch.

Pour déverrouiller votre Samsung Galaxy Watch, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

Appuyez sur le bouton d’accueil ou sur la couronne de la montre pour afficher l’écran de déverrouillage. Faites glisser votre doigt de droite à gauche pour déverrouiller votre montre. Si vous avez configuré un mot de passe ou un code PIN, vous devrez l’entrer pour déverrouiller votre montre connectée. Si vous la portez sur votre poignet, elle peut utiliser la fonction de détection automatique pour se déverrouiller. Vous pouvez activer cette fonction dans les paramètres de votre tocante.

Notez que si vous avez oublié votre mot de passe ou votre code PIN, vous devrez réinitialiser votre Samsung Galaxy Watch pour pouvoir l’utiliser à nouveau. Pour réinitialiser votre montre, vous pouvez consulter le guide d’utilisateur de votre modèle de montre Samsung Galaxy Watch.

Que faire pour déverrouiller une Samsung Galaxy Watch en cas de bug ?

Si votre Samsung Galaxy Watch est bloquée ou si elle ne répond pas, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour la déverrouiller :

Appuyez et maintenez le bouton d’accueil ou la couronne de la montre pendant environ 10 secondes. Relâchez le bouton lorsque l’écran devient noir et que la montre connectée vibre. Attendez quelques secondes et appuyez sur le bouton d’accueil ou la couronne de la rallumer. Si la montre est toujours bloquée, vous pouvez essayer de la redémarrer. Pour cela, appuyez et maintenez le bouton d’accueil ou la couronne de la montre pendant environ 15 secondes, jusqu’à ce que l’écran devienne noir et que la montre vibre. Relâchez le bouton et attendez quelques secondes pour que la montre redémarre.

Si ces étapes ne résolvent pas le problème et que la montre reste bloquée, vous pouvez envisager de contacter le support technique de Samsung pour obtenir de l’aide supplémentaire.

Le mode « Verrouillage dans l’eau » sur une Samsung Galaxy Watch est conçu pour protéger votre montre connectée contre les activations accidentelles lorsque vous nagez ou pratiquez des sports nautiques. Voici comment l’activer :

Sur l’écran d’accueil de votre montre, appuyez sur le bouton Accueil (bouton du milieu) pour accéder aux applications. Faites défiler jusqu’à l’application « Paramètres » et appuyez dessus. Faites défiler vers le bas jusqu’à « Sécurité » et appuyez dessus. Sélectionnez « Verrouillage dans l’eau ». Faites glisser l’interrupteur pour activer le mode Verrouillage dans l’eau. La montre vous demandera de saisir votre code PIN pour activer le mode. Saisissez le code PIN et appuyez sur « OK ». Lorsque vous sortez de l’eau, vous devez désactiver le mode Verrouillage dans l’eau en appuyant sur le bouton Accueil de votre montre et en saisissant le code PIN.

Remarque : Le mode Verrouillage dans l’eau peut également être activé automatiquement si la montre détecte que vous êtes dans l’eau. Pour activer cette fonction, suivez les étapes ci-dessus et activez l’option « Détecter automatiquement la natation ». La montre passera automatiquement en mode Verrouillage dans l’eau lorsque vous commencez à nager, et vous devrez saisir votre code PIN pour désactiver le mode lorsque vous sortez de l’eau.

Pour mettre un code PIN sur votre Samsung Galaxy Watch, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

Appuyez sur le bouton d’accueil de votre montre pour accéder à l’écran principal. Faites glisser votre doigt de haut en bas pour accéder au panneau de contrôle rapide. Appuyez sur l’icône des paramètres pour accéder au menu des paramètres. Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Sécurité ». Sélectionnez « Verrouillage de l’écran ». Sélectionnez « Mot de passe » ou « Code PIN ». Suivez les instructions à l’écran pour créer votre code PIN ou votre mot de passe. Confirmez votre code PIN ou votre mot de passe lorsque vous y êtes invité.

Une fois que vous avez configuré un code PIN ou un mot de passe, votre Samsung Galaxy Watch sera verrouillée chaque fois que vous la retirez de votre poignet ou que vous appuyez sur le bouton de verrouillage. Vous devrez entrer votre code PIN ou votre mot de passe pour déverrouiller votre montre.

Pour réinitialiser le code PIN de votre Samsung Galaxy Watch, suivez les étapes suivantes :

Sur l’écran d’accueil de votre montre, appuyez sur le bouton Accueil (bouton du milieu) pour accéder aux applications. Faites défiler jusqu’à l’application « Paramètres » et appuyez dessus. Faites défiler vers le bas jusqu’à « Sécurité » et appuyez dessus. Sélectionnez « Verrouillage de l’écran » ou « Sécurité de l’écran », selon le modèle de votre montre. Saisissez le code PIN actuel, puis appuyez sur « Modifier ». Saisissez un nouveau code PIN à quatre chiffres deux fois pour le confirmer. Appuyez sur « OK » pour enregistrer les modifications.

Si vous avez oublié votre code PIN actuel, vous devrez réinitialiser votre montre aux paramètres d’usine pour pouvoir configurer un nouveau code PIN. Pour réinitialiser la montre aux paramètres d’usine, suivez les étapes suivantes :

Sur l’écran d’accueil de votre montre, appuyez sur le bouton Accueil (bouton du milieu) pour accéder aux applications. Faites défiler jusqu’à l’application « Paramètres » et appuyez dessus. Faites défiler vers le bas jusqu’à « Réinitialiser » et appuyez dessus. Sélectionnez « Réinitialiser les données » ou « Réinitialisation aux paramètres d’usine », selon le modèle de votre montre. Appuyez sur « OK » pour confirmer la réinitialisation.

Notez que cela effacera toutes les données de votre montre, y compris les applications, les contacts, les messages, les photos, etc. Assurez-vous donc de sauvegarder toutes les données importantes avant de procéder à la réinitialisation.

Le top 3 des meilleures Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch 5 : la meilleure montre Android

La Samsung Galaxy Watch 5 est dotée d’un magnifique design et des améliorations conséquentes tant du côté hardware que software. Lorsque l’on prend en main cette montre connectée, on se rend vite compte de ses finitions premium et de son design très moderne.

Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe votre âge, elle saura embellir vos poignets de la meilleure manière qui soit. En termes de fonctionnalités, Samsung l’a doté du BioActive Sensor qui vous permettra de suivre l’ensemble des données vis-à-vis de votre état de santé.

Par ailleurs, au vu de ses spécifications techniques, c’est une montre parfaite pour les sportifs qui sont à la recherche d’une tocante lifestyle avec des caractéristiques robustes.

Samsung Galaxy Watch5 Montre connectée Intelligente, suivi de la santé, montre sport, batterie longue durée, Bluetooth, 44mm, Graphite, Extension gara Suivi du sommeil : apprenez à ...

Surveillez votre cœur : le cap...

Prenez soin de vous : le capte...

Charge rapide : il vous suffit... 329.00 € Voir l'offre

Samsung Galaxy Watch 5 Pro : la meilleure montre Samsung pour les sportifs aguerris

Si vous appréciez les activités en extérieur ou que vous êtes tout simplement un grand sportif qui souhaite toujours améliorer ses performances, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est la montre connectée qu’il vous faut.

En outre, elle a toutes les fonctionnalités de la version standard, mais en plus de cela, elle a de nombreuses fonctions spécifiques. À titre d’exemple, elle est en mesure de prendre en charge vos différents itinéraires de course lors de vos différentes sorties en extérieurs.

Par ailleurs, son boîtier est en titane, son écran est en cristal et son autonomie est excellente. Quelle que soit l’activité que vous pratiquez, elle s’en sortira toujours à merveille.

Promo -34% Samsung Galaxy Watch5 Pro (45mm) Noir Titanium Samsung Galaxy Watch5 Pro (45m...

Montres connectées sans SIM 473.62 € 313.20 € Voir l'offre

Samsung Galaxy Watch 4 : la montre Samsung la plus accessible

En termes de rapport qualité/prix, la Samsung Galaxy Watch 4 est la meilleure montre Samsung que vous puissiez acheter. Disponible à un tarif débutant à 169 €, cette montre connectée possède toutes les fonctionnalités de ses successeurs.

On entend par là, un design épuré et bien soigné, un magnifique écran et la présence d’une lunette rotative pour naviguer plus facilement dans les différents menus. Sinon, on a droit à toutes les fonctionnalités d’usage à l’image de Google Maps ou encore de Google Play.

Son seul point gris, c’est son autonomie qui paraît un peu juste face aux nouvelles Galaxy Watch 5.

Promo -18% Samsung Galaxy Watch4 3,56 cm (1.4") 44 mm SAMOLED Noir GPS (Satellite) Étanche jusqu'à 5 ATM

Design sportif et moderne en a...

Grande mémoire interne

Paiement mobile avec Samsung P... 180.00 € 148.42 € Voir l'offre