Comment utiliser votre montre running pour améliorer vos performances ?

Lorsqu’on fait du sport, il arrive souvent qu’on fasse des erreurs puisqu’on manque d’informations sur notre corps. Voilà pourquoi utiliser une montre running devrait être impératif en plus d’améliorer grandement nos performances.

Pour beaucoup, faire du running n’est pas évident. En effet, en manquant d’informations sur notre état corporel ou en n’ayant aucun rappel qui nous pousse à nous dépasser, on peut parfois stagner. Utiliser une montre running peut combler ces différentes lacunes et nous aider grandement à nous améliorer durant nos différentes séances.

Pour vous aider, nous mettons à votre disposition ces quelques précieux conseils sur comment utiliser une montre running.

Utiliser une montre running pour simplifier vos sessions

Quel que soit votre objectif lorsque vous faites du running, que ce soit pour vous maintenir en forme ou bien encore profiter des effets bénéfiques de la course, une question reste en tête : que vais-je faire lors de ma prochaine session ? Devrais-je intensifier ma course ? Augmenter la distance ou encore la vitesse à laquelle je cours ?

C’est à ces types de questions auxquels répondent les montres connectées. En outre, utiliser une montre running vous permettra de vous libérer de ces questionnements. En effet, elles sont capables de planifier vos prochaines sessions en fonction de vos efforts et ainsi réduire considérablement votre anxiété.

Selon le modèle et la marque de votre choix, il n’y aura en effet que quelques manipulations à faire pour que la montre enregistre votre session. En ayant toutes les informations vous concernant, la montre running sera en mesure de vous fournir des indications qui vous aideront et un programme en rapport avec votre niveau de performance.

Adaptez vos séances en utilisant une montre running

Chacun ayant son style de course, certains coureurs apprécient des séances organisées pour être plus à l’aise. Malgré tout, trouvez le bon rythme et mettre à exécution un plan d’action pertinent demande de l’expérience.

Heureusement, pour les moins expérimentés, utiliser une montre running vous permettra de trouver ce compromis grâce à des recommandations intelligentes. Les meilleures dans cette catégorie, à l’image des montres Garmin, sont dotées d’un coach personnel.

En d’autres termes, vous pourrez obtenir des conseils personnalisés sur l’intensité des exercices et les phases de repos. Plus simplement, vous profiterez d’un plan d’exercice qui s’adapte à votre réelle évolution.

Par ailleurs, utiliser une montre running avancée vous permettra de reposer votre esprit puisqu’elle gère tout le côté mis en place. Il ne vous reste plus alors qu’à courir avec plaisir.

Surveillez votre rythme cardiaque

Souvent, on ne sait pas s’il faut renforcer ou réduire l’intensité lors de nos courses. Certes, cela rend la course plus palpitante, mais les risques de blessures ou de surentraînement sont toujours présents. Ainsi, le meilleur moyen d’éviter tout cela, c’est de surveiller votre rythme cardiaque.

Mais comment faire ? Tout simplement, en utilisant une montre running. Elles sont dotées de capteurs qui mesureront votre rythme cardiaque par rapport aux efforts que vous fournissez. De ce fait, vous aurez des informations précises sur votre corps et pourrez adapter votre course selon cette intensité.

Pour vous guider, la montre vibrera lorsque vos battements de cœurs sont trop élevés. Bien évidemment, personne ne souhaite avoir de problème cardiaque durant ses séances, utilisez donc une montre running.

Apprenez à vous reposer et à reprendre vos sessions en utilisant une montre running

Que vous soyez à la recherche de la sensation de bonheur que procure la course à pied, ou que vous ayez un plan d’entraînement précis, donner à votre corps le temps de repos dont il a besoin est crucial.

En effet, c’est durant cette phase de repos que le corps recouvre ses forces et que vos capacités physiques s’améliorent. Utiliser une montre running vous permettra ainsi de recevoir des conseils par rapport au meilleur moment pour reprendre vos séances de course.

Toutefois, rappelez-vous, la montre running estimera pour vous la durée idéale pour reprendre vos forces, mais elle ne vous dira pas directement le moment où vous devrez reprendre. En effet, lorsque le temps de repos qu’elle annonce arrive à échéance, il ne dépend que de vous si vous voulez reprendre ou non.

Déstressez-vous grâce à votre montre running

Le quotidien des citadins est souvent surchargé de nos jours. Cela affecte grandement notre corps et notre niveau de stress. En conséquence, vous avez besoin d’informations précises pour pouvoir bien déstresser.

De nombreux facteurs rentrent en compte pour pouvoir mesurer cet élément. Entre la qualité de votre sommeil, la pression que vous subissez au travail, ou encore votre cycle menstruel peut affecter votre volonté.

Ainsi, il peut arriver que vous n’ayez pas la force ou l’envie de courir et vous ne serez pas en mesure de donner le meilleur de vous-même. Heureusement, utiliser une montre running vous aidera à surmonter tout cela.

Grâce à cette dernière, vous aurez des informations précises sur la qualité de votre sommeil, sur le temps de repos adéquat et sur vos besoins physiques. En outre, utiliser une montre running vous permettra de courir sans réfléchir à rien d’autre et inversement, à pouvoir courir sans stress pour des sessions joyeuses et efficientes.

Top 3 des meilleures montres running

Parmi les montres connectées, il y a des cadors qui réussissent mieux que les autres. Ainsi, voici le top 3 des meilleures montres running à l’heure actuelle.

L’Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra est sans aucun doute la meilleure montre running développée par Apple à l’heure actuelle. Elle dispose d’un bouton « Action » qui vous permet de lancer un programme personnalisé ou de se mettre en pause durant vos sessions.

Par ailleurs, elle a l’endurance qu’il faut pour faire de longues courses grâce à son autonomie époustouflante de 60 heures. D’un autre côté, ses fonctionnalités et ses différents capteurs en font un outil ultra précis.

La Garmin Forerunner 45

Si vous êtes un débutant, la Garmin Forerunner 45 est la montre idéale pour vous. Présentant de nombreuses fonctionnalités à un prix agressif, elle dispose de nombreux capteurs et de fonctionnalités utiles pour les runners.

En outre, pour suivre vos performances physiques, elle dispose d’une fonction appelée VO2 Max qui vous indique un score par rapport à vos performances. Par ailleurs, elle se dote également d’un cardiofréquencemètre optique et est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur pour des séances de natation plaisantes.

La Polar Ignite

Si vous cherchez une montre connectée en mesure de suivre parfaitement votre forme physique, la Polar Ignite est toute désignée. En effet, elle dispose d’une interface épurée qui ne vous fera pas perdre votre temps à la recherche des différents réglages.

De plus, elle dispose de plus de 100 exercices différents préinstallés. En d’autres termes, vous pourrez choisir parmi les programmes sportifs et suivre les instructions sans avoir besoin de créer un plan d’entraînement.

Par ailleurs, elle dispose de la fonction « FitSpark » qui vous donnera des recommandations et des conseils par rapport à vos performances durant vos séances d’entraînement. D’ailleurs, si vous avez pratiqué une course intensive, elle peut vous proposer des exercices de soutien pour que vous puissiez récupérer tranquillement.

