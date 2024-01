« Voyage », le chargeur Qi2 pliable parfait pour les propriétaires d’iPhone et d’Apple Watch ?

Bien que l’annonce ait été faite depuis environ un an, il a fallu un certain temps pour qu’une nouvelle norme de recharge fasse son apparition. Et c’est une aubaine pour les propriétaires de montres connectées. Le chargeur pliable sans fil Qi2 pour Apple Watch peut désormais faire partie des accessoires à emmener en voyage.

C’est l’une des dernières inventions à avoir été dévoilées ces temps-ci. Voici de quoi il retourne.

Le chargeur Qi2 pliable, qu’est-ce que c’est ?

Comme son nom l’indique, le chargeur Qi2 pliable est un appareil servant de batterie autonome. Il peut être utilisé en tout temps pour recharger votre smartphone ou votre montre connectée si elle est à plat. Mais dans le cas de celui-ci, il est assez spécial.

De prime abord, il a un nom. Il s’appelle Voyage et possède un joli design plié qui lui permet de se déclipser et de se déplier pour accueillir deux pads de charge. L’un est dédié à la recharge de votre Apple Watch et l’autre pour votre iPhone 15 (ou le modèle antérieur à celui-ci).

Il sera disponible en noir, vert et jaune lors de son lancement. Et ce produit présente une finition en cuir ou en similicuir. Il dispose d’un petit port USB-C assez discret qui sert de connexion d’alimentation lorsque vous le branchez pour une session de charge. Ce qui en fait un accessoire de route assez élégant.

Un appareil passe-partout

Ce pad texturé devrait fonctionner avec n’importe quel appareil à charge sans fil. Mais, il est particulièrement adapté aux téléphones. Cela comprend notamment les dernières générations d’iPhone qui utilisent un système de charge magnétique tel que MagSafe. Mais il n’est pas exclu que le chargeur Qi2 pliable fonctionne également pour recharger les smartphones d’autres marques. C’est encore à tester.

De même, c’est un appareil idéal pour charger votre Apple Watch. Le côté où se trouve le chargeur pour connecter votre montre est assez évident. Cela, grâce à sa rondelle blanche inchangée qui peut être relevée pour charger votre montre en mode veille. Tandis que le côté opposé est celui où se trouve le tampon Qi2.

Après tout, c’est l’élément clé du Qi2 par rapport à l’ancien système de charge Qi. Il est désormais doté d’aimants pour fixer votre téléphone en place. Cela garanti une étanchéité optimale pendant la charge sans fil de votre appareil.

Sortie imminente du produit ?

Ce modèle de produit suscite donc grandement l’intérêt du public, pour sa praticité. Sauf qu’à l’instar de nombreux autres chargeurs Qi2 pliables qui ont été présentés récemment, nous n’avons pas de prix ni de date de sortie pour le Voyage. Native Union annonce une sortie imminente. Mais beaucoup de personnes dans le monde de la technologie savent que cela peut encore prendre des semaines ou des mois avant que le produit soit réellement disponible sur le marché.

Le grand public devra donc encore rester attentif à toute nouvelle information de la part de Native Union concernant le Voyage. Après tout, il s’agit d’une solution simple et élégante pour tous ceux qui voyagent avec un iPhone et une Apple Watch.