Cette montre pas chère aura un écran OLED haut de gamme

De nouveaux détails sur la prochaine Watch 4 de la marque semblent avoir été divulgués. La montre, qui est également connue sous le nom d’Oppo Watch 4 Round, sera dotée d’un écran OLED d’autant plus qu’elle ne sera pas chère.

Cette nouvelle annonce fait suite au lancement de la montre connectée Watch 4 Pro en août 2023 dernier. Il s’agit d’une fuite supposée qui a été énoncé par Digital Chat Station sur Weibo. Voici ce qui est mentionné sur le sujet.

Les améliorations apportées à la nouvelle montre pas chère d’Oppo

Selon les dernières rumeurs, la nouvelle montre Oppo Watch 4 sera dotée d’un écran OLED rond en plus d’être pas chère. D’autres détails qui auraient fuité font état d’un double chipset Snapdragon W5 et BES 2700, comme son prédécesseur. Cela permettra aux utilisateurs de surfer plus rapidement via leur montre connectée.

Tout comme il est possible qu’elle ait diverses fonctions de suivi de la santé. En plus, il est peut-être à prévoir que cet appareil aura des capteurs plus avancés. De plus, une source a suggéré qu’il y aurait trois options de couleur à choisir au moment du lancement.

Nouveau visage et écran OLED, l’Oppo Watch 4 devient une montre pas chère transformée ?

Selon le même rapport, la nouvelle montre connectée Oppo Watch 4 aura d’ailleurs un visage distinct. Certes, ce modèle sera toujours rond. Sauf que l’écran OLED de cette montre pas chère aura sans doute un aspect différent par rapport à ce qui était prévu au départ.

Les rumeurs précédentes suggèrent par exemple que sa résolution sera de 466 x 466 pixels. Ce qui est assez lumineux pour pouvoir voir les données qui s’affichent de jour comme de nuit.

A titre de comparaison, le modèle Pro dispose d’un écran LTPO de 1,91 pouce avec une résolution de 378 × 496 pixels. Ce qui fait que la nouvelle version de cette montre connectée la surpasse grandement sur ce point, même si ce n’est pas le seul.

Un meilleur suivi des paramètres de santé

Pour suivre, une ancienne fuite de @realMlgmXyysd qui a été publiée sur X (anciennement Twitter) indiquait que les caractéristiques basiques de la nouvelle smartwatch seraient améliorées. Cela n’aura donc rien à voir l’Oppo Watch 4 Pro.

Cela inclut le suivi de l’ECG, de la fréquence cardiaque et du taux d’oxygène dans le sang. Il est en effet plus intéressant de disposer d’une montre pas chère disposant d’un bel écran OLED et de fonctions avancées. Sans compter le fait que parmi les autres outils présumés arrivées sur cette nouveauté, il y a les gestes de serrage du poing, WeChat Pay et une option eSIM.

Des couleurs intéressantes

Enfin, un nouveau post de @realMlgmXyysd suggère que les coloris de la Watch 4 d’Oppo seront intéressants. Le grand public disposera d’un modèle en bleu, noir et blanc (argent). Il reste donc à savoir quand l’Oppo Watch 4 sera lancée et combien elle coûtera. C’est une nouvelle que de nombreux internautes attendent avec impatience. Mais il est encore difficile d’avoir la moindre certitude sur ses futures caractéristiques à l’heure actuelle.