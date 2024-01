BON PLAN : une remise vertigineuse sur la Garmin Instinct 2X Solar Tactical Edition !

Parmi les superbes montres connectées de chez Garmin, l’Instinct 2X Solar tactical edition est victime d’un bon plan à ne pas manquer.

De ce fait, si vous êtes à la recherche d’une smartwatch outdoor qui vous permettra de garder le contrôle sur tout ce que vous entreprenez, c’est l’appareil idéal. Voici de quoi il retourne.

Une montre GPS incroyablement robuste

Avec son boîtier de 50 mm résistant à la chaleur, la Garmin Instinct 2X Solar est une édition tactique très spéciale. Conçue selon la norme militaire américaine 810, ce modèle est très solide. En cas de chocs ou d’immersion, elle ne craint rien.

Et son autonomie est incroyable. Comme il s’agit d’une édition munie d’une batterie rechargeable à l’énergie solaire, elle peut fonctionner en tout temps. C’est grâce à la technologie Power Glass. Vous pourrez alors partir en expédition pendant de longs weekends. Cet appareil peut vous suivre. C’est pourquoi il est intéressant de se procurer cette Garmin Instinct 2X Solar victime d’un bon plan dès à présent.

Une smartwatch disposant de -19% de remise

Normalement commercialisée au prix de 499,99€, l’édition tactique de la Garmin Instinct 2X Solar bénéficie d’un bon plan qui fait descendre son prix à 404,99€ !

C’est une très bonne affaire. Au lieu de dépenser presque 500€ pour l’achat de cette montre GPS, vous pourrez garder vos 95€ en poche. Voilà pourquoi il est préférable de saisir l’occasion d’acquérir ce produit maintenant.

Elle vous permettra de réaliser plus de 50 profils d’activité outdoor. Nager en piscine ou en eau libre avec, elle fonctionne même après une plongée à plus de 100 mètres de profondeur. C’est également un excellent compagnon de trail, de cyclisme, de randonnée, de ski, d’escalade en salle mais également la course à obstacles et bien plus encore. Et elle peut aussi être portée lors de la pratique de l’aviron et du surf.

Un produit pouvant passer en mode furtif

La Garmin Instinct 2X Solar Tactical edition de couleur beige foncé est dotée d’un calculateur balistique. Cette fonctionnalité peut être activée via l’application AB Synapse. Elle possède des options très spécifiques telles qu’un mode furtif et la vision nocturne. Tout comme elle a la fonction Jumpmaster et suppression des données grâce à la fonction Kill Switch.

C’est pour cette raison qu’elle est adaptée pour les personnes désirant passer inaperçu. Malgré son apparence assez massive, elle peut facilement être dissimulée sous des manches longues.

Et dans le noir, sachez que cette montre connectée peut parfaitement vous éclairer dans le noir. Ce modèle a une lampe torche à LED avec faisceau blanc, vert et d’un mode SOS. N’hésitez donc pas à acheter la Garmin Instinct 2X Solar Tactical edition victime de ce bon plan sur Amazon France.

Un appareil qui prend soin de vous

Enfin, la Garmin Instinct 2X Solar Tactical edition est pourvue de plusieurs fonctionnalités de santé. Elle peut vous donner votre fréquence cardiaque en temps réel. Elle est également capable d’analyser l’ensemble de votre statut VFC dans un rapport matinal.

En ayant accès à ces données aisément à votre poignet, il est alors plus simple de gérer votre santé, votre niveau d’énergie au quotidien, votre sommeil et votre stress. Et parmi les applications les plus appréciables, il y a aussi la détection d’incident et d’assistance.