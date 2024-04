BON PLAN : Le prix actuel de cette montre Grey-black de chez Polar vous donnera envie de l’acheter

Polar est une marque finlandaise fabricant des montres connectées de qualité. Et si vous recherchez l'un de leur produit sans vouloir vous ruiner, Amazon lance un bon plan concernant la Polar Pacer Pro Grey-black !

Ce modèle se distingue par ses performances hautement précises et ses fonctionnalités avancées. Elle est idéale pour les coureurs et les amateurs de fitness soucieux de maximiser leurs entraînements. Mais elle est surtout vendue à un prix attractif en ce moment, car vous pouvez l'avoir pour 219,00€ !

Une baisse de prix de -37%

Il est rare de trouver des articles de marque en solde en ce moment. C'est pourquoi le fait d'acquérir la Polar Pacer Pro Grey-black en passant par Amazon est une bonne idée. Sachez que son prix d'origine est tout de même de 349,90€. Ce qui fait que la différence de prix de 130,9€ est tout de même palpable.

Il n'y a donc plus à tergiverser si vous voulez compter cette montre connectée de qualité parmi vos accessoires de sortie. En termes de convivialité, l'interface utilisateur de la Polar Pacer Pro se démarque.

Elle est intuitive et son écran tactile réactif offre une expérience fluide et sans effort. De plus, son autonomie de batterie est de 40 heures en mode entraînement. En l'achetant dès maintenant, vous pouvez alors profiter d'une montre pouvant durer de longues heures sans avoir à se soucier de la recharge.

La Polar Pacer Pro Grey Black, une montre de sport très précise

La montre propose une gamme étendue de modes sportifs. Couvrant diverses activités physiques telles que la course à pied, le cyclisme, la natation et bien d'autres, c'est donc l'appareil à emmener avec soi pour effectuer une séance d'entraînement.

Avec sa capacité à enregistrer jusqu'à 20 heures d'activité avec GPS activé, c'est le compagnon parfait pour ceux qui aiment prendre leur temps pour faire du sport. De plus, son GPS intégré garantit un suivi précis du suivi de vos itinéraires et de la distance parcourue. Sa précision de localisation est de moins de 2 mètres. Cela offre ainsi aux utilisateurs une analyse détaillée de leurs performances.

Pour une analyse approfondie des données d'entraînement, la Polar Pacer Pro est compatible avec l'application Polar Flow. Elle offre des fonctionnalités avancées telles que la création d'objectifs personnalisés.

Un bon outil de suivi de la santé

Pour suivre, la Polar Pacer Pro Grey Black victime de ce bon plan sur Amazon n'est pas seulement une montre de sport. Elle vous permettra d'effectuer le suivi de constantes de santé.

Dotée d'un capteur optique de fréquence cardiaque de pointe, la marge d'erreur de cet appareil est inférieure à 5%. Cette précision permet aux utilisateurs de surveiller leur rythme cardiaque avec une fiabilité exceptionnelle. Cela permet d'optimiser leur entraînement pour des résultats optimaux.

Son suivi de la qualité du sommeil fournit aussi des données précises sur la durée de celui-ci. Vous pouvez ainsi optimiser votre niveau de récupération et de bien-être. Sinon, la montre est équipée d'un accéléromètre intégré. Il enregistre les pas et les calories brûlées avec une précision de 95%, offrant ainsi une vue complète de l'activité physique quotidienne.

