BON PLAN : Comme la version suivante arrive, le prix de la Polar Grit X Pro dégringole !

Vous voulez vous procurer une montre connectée Polar ? Eh bien, c'est le moment ! Un bon plan concerne actuellement la Polar Grit X Pro sur Amazon ! Cette merveille de technologie est victime d'une promotion de -38% !

C'est une offre à saisir de suite, car son successeur arrive également. Sans perdre de son panache, ce modèle est idéal pour les coureurs, les amateurs de trails et pour les aventuriers en herbe.

Découvrez la Polar Grit X Pro ici !

La Polar Grit X Pro, une montre aux attributs robuste

Les premiers atouts de la Polar Grit X Pro, ce sont ses caractéristiques techniques. Contrairement aux autres montres connectées comme l'Apple Watch ou la Pixel Watch de Google, ce modèle est endurant.

Vous bénéficiez d'une batterie longue durée de 40 heures en mode entraînement avec GPS et suivi de la Fréquence Cardiaque. Puis, la montre peut durer jusqu'à 100 h en activant l'option économie d'énergie. Sinon, son autonomie est de 7 jours en mode veille avec suivi de la Fréquence Cardiaque continu.

Conçue pour résister à différents aléas, cette montre a été fabriquée selon des normes militaires. Le verre saphir de la Polar Grit X Pro la protège des rayures et des éventuels éléments qui pourraient porter atteinte à son intégrité. Et il s'avère qu'elle est également waterproof jusqu'à 100 m. Pour une smartwatch à 348,99€ au lieu de 499,90€, c'est une affaire !

Une smartwatch pour les aventuriers qui veulent en découdre avec leur environnement

La Polar Grit X Pro victime du bon plan sur Amazon est aussi connue pour être la parfaite compagne des randonneurs. Elle offre un guide d'itinéraire complet et des fonctions outdoor en continu. C'est en fait une montre GPS de qualité. En plus d'un altimètre et d'une boussole, vous pouvez aisément vous orienter dans la nature en suivant ses indications.

Cette montre connectée s'adapte à tous les terrains ainsi qu'à toutes les conditions météorologiques. L'application Komoot vous propose un guidage précis et en temps réel en mode connecté. Sinon, l'option « Revenir sur vos pas » vous permettra de ne pas vous perdre en revenant à votre point de départ. Et vous pouvez même consulter les heures de lever et de coucher du soleil dessus.

Des capacités fiables

Que vous soyez partisan de running ou de trail, de la pratique du VTT en montagne, de la marche ou de la randonnée, la Polar Grit X Pro faisant l'objet de ce bon plan vous soutiendra dans toutes vos sorties.

Ses fonctions d'entraînement et de santé sont très pratiques. Si vous désirez découvrir les limites de votre corps, c'est l'appareil qu'il faut avoir au poignet. Grâce à l'application Training Load Pro, vérifiez si vous vous entraînez de la bonne manière. Sinon, FuelWise vous rappellera de songer à récupérer. Lors de vos phases de sommeil, vous pouvez également compter sur Sleep Plus Stages afin de savoir si vos nuits sont reposantes ou non.

Enfin, lors de vos efforts, vos parcours peuvent être quadrillés par votre Polar Grit X Pro. La fonction Hill Splitter™ est faite pour cela. Elle vous permettra de chaque montée et descente se trouvant sur votre chemin en temps réel. Très utile n'est-ce pas ?