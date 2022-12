Bon plan : cette montre connectée pour enfant est à -48 % pour Noël ! Le cadeau idéal

C’est bientôt Noël, alors pourquoi ne pas offrir une smartwatch à votre enfant ? Nous avons ici le cadeau idéal ! Ce bon plan vous fera profiter d’une réduction à hauteur de 48 % sur la montre connectée pour enfant Kidizoom Smartwatch Connect DX2. Proposé d’habitude à 121,85 €, il est aujourd’hui, exceptionnellement à 63,44 € sur Amazon !

La Kidizoom Smartwatch Connect DX2 est une montre connectée développée par Vtech à destination des enfants de plus de 5 ans. Elle présente de nombreuses fonctionnalités divertissantes et ludiques pour les occuper toute la journée. Par exemple, avec, on peut jouer à des jeux, faire des mesures, prendre des photos, etc.

Kidizoom Smartwatch Connect DX2 : une montre connectée pour enfant bien équipée

Déjà, pour offrir la meilleure expérience possible aux enfants, elle est dotée d’un écran tactile couleur d’une dimension de 1,44 pouce et un double affichage de l’heure, en digital ou en analogique.

Par ailleurs, elle est équipée d’un appareil photo et d’une caméra pour faire des vidéos. Quoi de plus amusant pour un enfant que de faire son propre album ou ses propres vidéos amateurs ?

Toujours dans cette optique, elle permet de faire des retouches photos à l’aide du doigt. Que ce soit pour recadrer, ajouter des filtres de couleurs, mettre des effets de trucages et des tampons, on peut dire qu’elle est très complète.

De surcroît, pour rendre les plus jeunes encore plus joyeux, elle est implémentée d’un dictaphone pour déformer et enregistrer sa voix. Elle possède aussi un détecteur de visage pour donner des effets rigolos, 8 activités, des jeux inclus et 3 défis sport pour s’amuser en sautant, dansant ou courant.

En addition, on n’oublie pas la fonction réveil/alarme, le chronomètre et le sablier, avec des jeux inclus pour apprendre à lire l’heure.

S’accompagne à tout cela, une mémoire de 256 Mo pouvant enregistrer jusqu’à 1600 photos ou une vidéo de 23 min. Côté autonomie, comptez 2 à 3 jours lors d’une utilisation classique et près de 2 semaines en utilisation réduite.

Bon plan Kidizoom Smartwatch Connect DX2 : une montre pour enfant avec une bonne connectivité

Sachez que la montre est enrichie du contrôle parental. Ainsi, vous pourrez délimiter le temps de jeu de vos enfants.

Dans un tout autre ordre d’idée, la Kidizoom Smartwatch DX2 peut être branchée en USB à un ordinateur. De ce fait, vous pourrez ajouter de nouveaux contenus (cadrans, fond d’écrans, jeux) et accéder à l’Explor@Park.

Grâce à cette connexion, il est également possible de transférer les fichiers audio, photo et vidéo sur un ordinateur pour gagner de l’espace. La montre apparaîtra et sera alors considérée comme une masse de stockage externe (USB pour simplifier le tout).

Pour que votre enfant puisse parfaitement profiter de cette montre connectée, il leur faudrait déjà apprendre à l’utiliser.

Le bouton déclencheur

Il permet d’activer l’appareil photo et offre donc la possibilité de prendre des photos ou de filmer des vidéos;

Le bouton Menu

Votre enfant pourra revenir au menu en appuyant dessus. S’il s’y trouve déjà, cela permettra de revenir à l’affichage de l’heure. Et si ll’on se trouve sur l’heure, en appuyant 2 secondes dessus, il éteint l’écran.

Le port micro-USB

Il se trouve sur la façade et permet non seulement de charger la montre, mais aussi de la connecter à un ordinateur pour pouvoir transférer les fichiers.