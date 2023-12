BON PLAN : l’Amazfit Cheetah (Square) le combo de la légèreté et de la polyvalence

Booster vos efforts grâce à l’Amazfit Cheetah (Square), une montre connectée faite pour le sport et qui fait actuellement l’objet d’un super bon plan sur Amazon France !

Son design est fin et léger et elle est pourvue de l’une des meilleures technologies GPS actuelle. Venez donc vite découvrir ce produit.

Une montre connectée coûtant moins de 300 euros

Construite à partir de polymère renforcé de fibres durables et doté d’un boîtier arborant un charmant design carré, l’Amazfit Cheetah (Square) est superbe et ne coûte que 212,04€ au lieu de 229,90€ sur Amazon France ! C’est là une offre promotionnelle à ne pas manquer, car cette smartwatch a de nombreux atouts.

Avec plus de 150 modes sportifs comme la course en plein air, le tapis roulant, le triathlon, le HIIT et plus encore, l’Amazfit Cheetah disposant de ce bon plan est une formidable montre de sport. En plus d’enregistrer vos données, elle tient longtemps.

Sa batterie dure 4 jours en utilisation intense sans le mode GPS et plus d’une semaine en mode économie d’énergie. Ce sera donc le parfait compagnon de course à emporter avec vous. Si vous aimez faire du sport en salle ou en extérieur.

Les divers éléments qui composent l’Amazfit Cheetah (Square)

Ne pesant que 25 g, l’Amazfit Cheetah (Square) victime du bon plan sur Amazon France semble légère. Mais elle est définitivement solide et résistante. Le corps de la montre connectée est orné d’une lunette en alliage d’aluminium scintillant. Et son niveau d’étanchéité est de 5 ATM. Ce qui veut dire que vous pouvez l’emmener nager en piscine, elle fonctionnera toujours.

Ensuite, son écran AMOLED HD est large de 1,75″. Il est en verre trempé et revêtement anti-empreintes digitales et est facile à lire, même en plein jour. Sa luminosité peut atteindre 1 000 nits. Ce qui est réellement clair pour une montre connectée de ce type.

Elle dispose ensuite de deux boutons et d’une couronne rotative apparente comme l’Apple Watch Ultra pour un contrôle facile de la smartwatch durant vos efforts physiques.

Une smartwatch dotée d’un super mode coaching par chat IA

La spécificité de l’Amazfit Cheetah (Square) bénéficiant de ce bon plan, c’est aussi la technologie d’antenne GPS bi-bande à polarisation circulaire dont la marque l’a doté. Nommée MaxTrack, cette technologie permet de localiser le porteur avec précision lorsque le GPS est activé.

De cette manière, la smartwatch peut le guider. Ainsi que vous soyez concentré sur l’endurance, la vitesse ou la distance à parcourir, votre Amazfit est là pour vous offrir le meilleur plan d’entraînement possible.

Même si vous courez dans des villes pourvues de grands immeubles ou des parcs où il y a de grands arbres, le Zepp Coach fait office d’IA pour vous fournir des plans de course personnalisés. Vous atteindrez ainsi plus facilement vos objectifs.

Et pour rendre vos séances d’entraînement plus agréables, sachez que l’Amazfit Cheetah (Square) peut veiller sur votre santé. En étant configurée, elle peut notamment vous alerter lorsque votre fréquence cardiaque est anormalement élevée ou basse. Elle peut vous envoyer des rappels d’altitude SpO2 et vous avertir si elle considère que votre niveau de stress est élevé.