Bon plan : La HUAWEI Watch GT 4 est à un prix de dingue! Venez la découvrir !

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée multifonction qui se démarque des autres, la WATCH GT 4 de chez HUAWEI est le dernier modèle tendance sorti par la marque et elle est victime d’un super bon plan sur Amazon France.

C’est une offre à ne pas manquer, car en plus d’avoir une HUAWEI WATCH GT 4, vous aurez gratuitement droit à des écouteurs Bluetooth sans fil FreeBuds SE 2 de chez Huawei ! Incroyable n’est-ce pas ? Ne perdez donc plus de temps et venez découvrir ce produit !

Les atouts de la HUAWEI Watch GT 4

La HUAWEI Watch GT 4 faisant l’objet d’un bon plan sur Amazon France est tout d’abord une smartwatch de sport conçue pour vous aider à gérer vos performances au mieux. Avec ses 7 jours d’autonomie en mode intensif et ses 14 jours de batterie en mode faible consommation, elle tiendra parfaitement l’allure lors de vos entraînements.

Puis, les écouteurs HUAWEI FreeBuds SE 2 fournis avec ce produit vous seront d’une grande utilité. Ils vous permettront de prendre des appels ou d’écouter de la musique plus aisément en étant contrôlés via la smartwatch.

De plus, les mesures de santé prises par la HUAWEI Watch GT 4 sont ultra précises. Comme il s’agit du modèle le plus récent produit par la marque, vous aurez droit au meilleur de la technologie. La gestion des calories est à portée de main grâce à HUAWEI TruSeen 5.5+ et à la nouvelle application Stay Fit. Vous pouvez faire surveillez votre fréquence cardiaque par votre montre 7jours sur 7. Et elle est également dotée d’une excellente application de sommeil.

Une montre connectée bénéficiant d’une réduction de 16 %

Normalement, la HUAWEI Watch GT 4 pourvue d’un bracelet en silicone noir est à 298,00€ mais le bon plan du jour a fait passer ce prix à 249,00€ ! En plus d’une montre connectée, votre achat vous permet d’acquérir de superbes écouteurs neufs FreeBuds SE 2 également produits par HUAWEI.

Ces petits accessoires Bluetooth ont une autonomie de 40 heures. Ils sont compacts et confortables à prendre en main. Et ils sont résistants à la poussière et aux éclaboussures d’eau.

De ce fait, cette offre n’est pas à prendre à la légère si vous désirez avoir l’une des meilleures smartwatchs au poignet et un accessoire. La HUAWEI Watch GT 4 est également joliment customisable.

Une smartwatch compatible avec iOS et Android

Le design de son boîtier en forme de pentagone en acier inoxydable est déjà très élégant. Mais comme le bracelet est interchangeable, c’est pratique. Si vous n’aimez pas la sangle en silicone, il existe une version en cuir ou en métal.

Pour finir, vous serez heureux d’apprendre que la HUAWEI Watch GT 4 est une montre connectée que vous pouvez coupler à votre smartphone. Qu’il s’agisse d’un iPhone ou d’un téléphone Android, elle ne fera pas la différence, car elle fonctionnera toujours normalement. Et vous disposerez de toutes ses options sans subir de restriction en matière de système d’exploitation.