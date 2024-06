Le prix de cette Huawei Watch FIT 3 va vous scotcher !

Vous êtes à la recherche d'une montre connectée ressemblant à l'Apple Watch ? Victime d'un bon plan sur Amazon, la Huawei Watch FIT 3 est à prendre en considé ration! Sans compter le fait qu'elle est accompagnée de Freebuds SE 2 !

Cette montre connectée coûtant 159,99€ se distingue par son design ultra-mince et son grand écran AMOLED de 1,82 pouces. Toutefois, ce ne sont pas les seuls atouts de ce produit qu'il faut absolument découvrir.

Une montre conçue pour une gestion de la forme physique et de la santé

La Watch FIT 3 de chez Huawei est une montre connectée qui reprend le design très fortement inspiré de l'Apple Watch. On ne va pas se mentir, c'est une presque une copie directe de ce produit que propose la firme de Cupertino.

Mais, ce n'est pas la première fois qu'on a affaire à une montre carrée et cela ne sera pas la dernière. Cependant, ce produit est moins cher que la tocante digitale américaine sans pour autant être négligeant sur la qualité des éléments qui le compose. C'est pourquoi, il est bon de profiter du bon plan récent concernant la Huawei Watch Fit 3.

Cette smartwatch prend en charge plus de 100 modes d'entraînement revigorants et détecte automatiquement six types d'exercices. Elle dispose également d'un système GPS intégré pour calibrer la distance par tour et tracer les itinéraires de vos courses.

Et, elle dispose d'une fonction d'équilibre des calories qui vous permet de gérer votre prise et votre perte de poids, pour manger sainement et rester en forme plus facilement. De plus, elle offre une fonction de suivi du sommeil détaillé.

La Huawei Watch FIT 3, un appareil très polyvalent

Alors que la Huawei Watch Fit 3 possède une résolution de 480×408 pixels et de 347 ppp. Sa luminosité impressionnante allant jusqu'à 1500 nits, permet de voir les données qu'elle affiche lors de journées très ensoleillées. L'écran occupe près de 78% de la surface du produit. Donc, il est très intéressant de l'avoir au poignet. Elle est agréable à porter au quotidien.

En termes de connectivité, la montre fonctionne avec les appareils iOS et Android. De ce fait, que vous ayez un iPhone ou un smartphone pourvu de Wear OS, elle peut être couplée avec. Elle prend en charge la lecture autonome de musique. Ce qui fait que vos morceaux préférés voyageront toujours avec vous. De plus, vous pouvez connecter la montre à votre téléphone via le Bluetooth pour répondre aux appels d'une simple pression sur l'écran de la montre.

Puis, la Huawei Watch FIT 3 faisant l'objet de ce bon plan offre une autonomie de batterie longue durée. Elle est de 10 jours d'utilisation maximale et 7 jours d'utilisation normale. Cette smartwatch est en effet équipée d'une batterie de grande capacité de 400 mAh.

Une montre semi-outdoor

Pour suivre, le tout tourne sous Harmony OS 4.2.0. Et on retrouve bien évidemment les GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, qui vous permet de vous orienter précisément lors de sorties outdoor. Ensuite, elle a une résistance à l'eau de 5ATM. Vous pouvez donc l'emmener nager.La Huawei Watch FIT 3 est donc un excellent produit. Surtout lorsqu'elle est en solde.

Avec ses nombreuses fonctionnalités, son design élégant et sa compatibilité avec iOS et Android, elle offre un excellent rapport qualité-prix. Que vous soyez un sportif sérieux ou que vous cherchiez simplement à suivre votre santé et votre forme physique au quotidien, ce produit est un choix judicieux.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn