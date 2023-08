Garmin Vívofit Jr. 2 : un bracelet connecté à petit prix pour les petits fans de Star Wars

Votre enfant est fan de l’univers de Star Wars ? Ce bon plan tombe donc à pic, car sur Amazon France, la marque Garmin met son bracelet connecté Vívofit Jr. 2 en avant !

Il conviendra parfaitement à votre petit bout de choux, car en plus d’être d’une qualité remarquable, il est très endurant. Voici de quoi il s’agit.

Promo -28% Garmin Vívofit Jr. 2 - Bracelet d'Activité pour Enfants, Star Wars - The Resistance, Gris, Âge 6+ Bracelet d'activité étanche po...

Bracelet réglable adapté aux e...

Les enfants progressent dans l...

Suivi des pas, du sommeil et d... 89.99 € 64.53 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Bon plan sur le Garmin Vívofit Jr. 2 : Un bracelet connecté à -28 %

Le Garmin Vívofit Jr. 2 n’est pas qu’un simple bracelet d’activité connecté. Il s’agit d’un appareil pouvant permettre à votre enfant de se dépenser en débloquant les nouvelles aventures Star Wars que cet appareil lui réserve.

Actuellement en promotion sur le site d’Amazon France, ne rater pas l’occasion de profiter du bon plan concernant ce petit accessoire Garmin, le Vívofit Jr. 2 édition Star Wars réserve bien des surprises !

Et il est actuellement vendu au prix de 64,53€ au lieu de 89,99€ ! Vous ferez donc une économie de 25,46€ en l’achetant dès maintenant ! C’est un bel accessoire de vacances et de rentrée !

Les différents atouts du Garmin Vívofit Jr. 2

L’autonomie du bracelet Vivofit Jr2 de Garmin dure plus d’une année. C’est un grand avantage, car il n’est donc pas nécessaire de le recharger durant ce laps de temps. Et si votre enfant y tient, il est en fait pourvu d’une pile remplaçable. Ainsi, votre petit fan de Star Wars pourra poursuivre ses aventures en ayant cette belle smartwatch au poignet.

Pouvant se connecter à l’application Garmin Connect, les parents peuvent relever quels ont été les activités effectuées par leurs enfants. Dans ce cas, cet accessoire a l’avantage d’être traçable. Et du côté des enfants, ce bracelet offre tout un tas d’applications ludiques sur le thème de Star Wars. Ce qui fait qu’ils ne s’ennuieront donc pas en le portant en permanence.

Il est donc intéressant de se procurer rapidement un Garmin de Vívofit Jr. 2 édition Star Wars, car il permettra à vos enfants de jouer. Et du côté des parents, il peut être grandement utile car via Garmin Connect, attribuez des tâches et définissez des alertes. Le bracelet connecté indiquera alors quelles sont les choses à faire par vos enfants à l’aide d’une icône. Et une fois la tâche terminée, n’oubliez pas les récompenses ! Les tout petits adorent ça !

Les caractéristiques techniques de cet accessoire

Puis, il est léger et ne pèse que 17,5 g. Et il est parfaitement possible d’emmener le Garmin Vívofit Jr. 2 nagé. Il possède une résistance à l’eau de 5ATM. Par conséquent, votre enfant peut pleinement s’amuser avec cette smartwatch. Le boîtier est en polymère et la sangle est faite de silicone. Combinés, ce sont là des matériaux solides et durables face aux chocs et aux rayures.

Promo -28% Garmin Vívofit Jr. 2 - Bracelet d'Activité pour Enfants, Star Wars - The Resistance, Gris, Âge 6+ Bracelet d'activité étanche po...

Bracelet réglable adapté aux e...

Les enfants progressent dans l...

Suivi des pas, du sommeil et d... 89.99 € 64.53 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Enfin, en plus de donner l’heure, votre enfant pourra apprendre à gérer son temps grâce à cet accessoire. Il est pourvu d’une fonction « réveil », d’un minuteur, d’un chronomètre et même d’une fonction « sommeil » basée sur le mouvement.