Soldes d’été : la Garmin Venu SQ avec bracelet noir à prix écrasé !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée au look atypique ? La Garmin Venu SQ de couleur noire est actuellement la victime d’un super bon plan cet été ! Venez le découvrir !

C’est une offre à ne pas manquer, car elle s’applique uniquement à ce produit. De cette manière, vous acquerrez facilement l’une des meilleures montres connectées qui soit pour cette saison.

Promo -23% Garmin Venu Sq 2 – Music Edition - Montre connectée GPS Multisports avec écran AMOLED et Suivi santé - Gray avec Bracelet Noir - Boîtier 40 mm Autonomie exceptionnelle allan...

Écran tactile AMOLED 1,4po ave...

Musique intégrée compatible av...

GPS intégré, plus de 25 sports... 299.99 € 229.99 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

La Garmin Venu SQ Noire à – 35% sur Amazon France

Initialement commercialisée au prix conseillé de 299,99€, la Garmin Venu SQ avec bracelet en silicone noir fait désormais parmi des articles en soldes sur Amazon France grâce à ce bon plan. Elle ne coûte maintenant que 196,41€ !

Plutôt accessible comme prix n’est-ce pas ? Oh que oui, car elle fait donc l’objet d’une baisse de -35% par rapport à son prix d’origine. Ce qui fait que vous économiserez plus de 100€ en l’achetant dès à présent !

Une montre connectée aux multiples fonctions

Le bon plan concernant la Garmin Venu SQ rend cette tocante digitale intéressante. Mais c’est aussi en raison de ses caractéristiques qu’il s’agit d’une bonne smartwatch. Dotée d’un oxymètre de pouls, d’un moniteur d’énergie « body battery » et de bien d’autres fonctions vous permettant de suivre vos constantes de santé. C’est une montre connectée au look lifestyle idéale à porter au quotidien.

Et contrairement aux autres montres connectées produites par la marque Garmin, son design est franchement atypique, car elle n’est pas ronde. Elle est de forme carrée. Ce qui rappelle un peu celui de l’Apple Watch. Sauf que l’autonomie de ce modèle de smartwatch est de 6 jours. Et si vous activez son GPS, elle est capable de durer 14 heures.

Et elle a d’autres atouts comme le fait qu’il s’agisse d’une excellente montre de sport avec laquelle vous pourrez faire du yoga, de la cardio ou de la musculation. Et si vous êtes plutôt du genre à pratiquer des sports en extérieur, elle relèvera très bien vos données lors de vos séances de course à pied, de cyclisme ou de natation. C’est donc un réel bon plan d’acquérir la Garmin Venu SQ auquel elle est maintenant sur Amazon !