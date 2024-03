BON PLAN : Le prix de la superbe Garmin Forerunner 255 s’est effrité profitez-en !

Si vous êtes actuellement à la recherche d'une Garmin, la Forerunner 255 est victime d'un bon plan sur Amazon qui vous donnera envie de l'acquérir.

Combinant un design sophistiqué, des fonctionnalités avancées, cette superbe montre connectée est un modèle à ne pas sous-estimer. Voici de quoi il retourne.

Une montre connectée faite pour les vrais runners

Si vous êtes un passionné de course à pied, la série Forerunner de Garmin ne vous est peut-être pas inconnue. Mais sachez que parmi les smartwatch vendues par la marque le modèle 255 victime de ce bon plan est exceptionnelle.

C'est une montre de course qui se distingue par ses caractéristiques techniques robustes. Elle offre aux débutants comme aux professionnels de quoi analyser leurs données de running très précisément. Dotée d'un GPS de haute précision, la montre assure un suivi précis des activités en extérieur avec une précision quand vous avancez mètre par mètre.

Puis, lors d'une course, il est normal de garder un œil vigilant sur ses constantes de santé. La smartwatch intègre justement un moniteur de fréquence cardiaque. Il affiche des données correctes quand il est sollicité. Ce qui vous permettra de faire les efforts requis à votre rythme.

En plus de cela, vous avez droit à la VO2 max et un indicateur de la capacité cardiorespiratoire, pour une analyse approfondie de la performance. C'est donc pour cela que c'est le compagnon idéal des passionnés de course à pied.

La Garmin Forerunner 255 coûte moins de 300 euros

Comme il est agréable de courir en portant du matériel de qualité, il est encore plus appréciable de savoir qu'il est possible d'acheter un tel produit en promotion. En ce moment, il est à noter que la Garmin Forerunner 255 dont le bracelet est en silicone gris coûte tout juste 277,42€ !

Son prix de vente conseillé est pourtant de 349,99€. Ce qui fait que cette tocante digitale fait actuellement l'objet d'une baisse de prix de -21% ! C'est incroyable ! Vous pouvez alors encore garder vos 72,57€ en poche. C'est une sacrée économie de fait.

Cette montre connectée est même compatible avec une variété d'accessoires Garmin. Vous pouvez la porter seule ou accompagnée de capteurs de cadence ou d'une ceinture cardio renforçant l'expérience d'entraînement.

Les caractéristiques à connaître concernant cette smartwatch

Parmi les autres attraits de la montre, la fonction d'entraînements structurés permet aux utilisateurs de planifier des séances d'entraînement avancées. Son écran couleur d'une résolution de 240 x 240 pixels est assez lumineux pour une bonne lisibilité en plein soleil. Et la Forerunner 255 offre une bonne autonomie. Elle peut atteindre jusqu'à 8 jours en utilisation normale et jusqu'à 13 heures avec le GPS activé.

Ensuite, il faut savoir que la Garmin Forerunner 255 victime de ce bon plan n'est pas qu'une montre à porter sur la terre ferme. Vous pouvez aussi l'utiliser comme montre de natation. Ce modèle possède une résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres. Ce qui vous permettra de mesurer vos performances.

Enfin, la smartwatch offre une très bonne connectivité Bluetooth. Elle peut recevoir des notifications intelligentes rapidement. Et la synchronisation avec l'application Garmin Connect se fait en toute fluidité.