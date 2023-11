Black Friday : Un prix sans pareil pour la Garmin fenix 7X Solar !

Parmi toutes les montres connectées de chez Garmin, la Fenix 7X Solar est sans doute celle qui intègre le plus de fonctions d’entraînement avancé. Pourvue de nombreuses applications sportives et de capteurs de suivi de la santé et du bien-être, c’est un appareil d’exception. Mais lors de ce Black Friday, c’est le prix de la Garmin Fenix 7X Solar qui vous surprendra !

Il vous permettra d’acquérir facilement ce petit chef d’œuvre de technologie. Par conséquent, hâtez-vous, car il se pourrait que ce modèle parte très rapidement !

Une montre connectée qui suit votre bien-être en continu

La Garmin Fenix 7X Solar faisant l’objet d’une offre Black Friday sur Amazon France est une smartwatch qui comme son nom l’indique est dotée d’une option charge solaire. C’est un premier avantage qui fait qu’il s’agit d’un appareil grandement endurant.

Grâce à son verre Powerglass, son écran tactile est bien protégé. Mais il lui permet surtout de bien capter les rayons du soleil afin qu’elle fonctionne en permanence. Ainsi, vous pourrez suivre vos paramètres de santé et de bien-être à tout moment.

Cette montre connectée mesure parfaitement la fréquence cardiaque, le taux d’oxygénation et le sommeil de son porteur. Afin d’optimiser vos réserves d’énergie pendant ou après un entraînement, le moniteur « Body battery » est là pour vous conseiller. Et la Fenix 7X Solar est même pourvue d’une application de suivi de l’hydratation. C’est très utile si vous oubliez souvent de boire de l’eau durant une journée.

Un superbe article bénéficiant d’une promotion de -15 % !

Lors de ce Black Friday, cette excellente smartwatch est au prix de 499,00€ au lieu de 586,42€ ! Par conséquent, en achetant dès maintenant une Garmin fenix 7X Solar, vous ferez une économie de 87,42€. Intéressant n’est-ce pas ?

Solide et résistante, elle peut vous accompagner partout sans que vous n’aillez à craindre qu’elle s’abîme. Sa lunette est en acier inoxydable. Tandis que son boîtier est en polymère renforcé de fibres avec fond en métal. Arborant une apparence élégante et sportive, c’est donc le parfait allié des coureurs, des randonneurs et même des pratiquants d’hiver et nautiques.

Une smartwatch qui vous permet de rester connecté, même en déplacement

Compatible avec un smartphone Android ou iOS, la Garmin fenix 7X Solar disponible lors de ce Black Friday est facile à employer. Et c’est une montre connectée avec laquelle vous ne vous perdrez jamais, à moins de ne pas savoir lire une carte. Son système de guidage NEXTFORK est l’un des plus avancés au monde. Et en mode hors-ligne vous pouvez avoir accès aux cartes à partir d’Outdoor MAPS+ si vous en avez téléchargé.

Sinon, en tant que smartwatch d’entraînement, elle peut parfaitement vous aider à améliorer vos performances. Elle enregistre votre niveau de stamina en temps réel, calcul la puissance des efforts que vous fournissez et vous montre aisément votre STATUT VFC (HRV).

Enfin, cette montre connectée peut se substituer à votre smartphone. Si vous devez par exemple effectuer un achat sans contact, elle est dotée de Garmin Pay. Elle est également capable de recevoir des e-mails, des SMS ou des alertes. Puis, il est possible de contrôler votre playlist musicale à partir de votre Garmin Fenix 7X Solar.