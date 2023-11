Black Friday : La Polar Grit X Pro Titan à un prix fou aujourd’hui !

Dotée d’une autonomie prolongée de 7 jours et d’une robustesse ahurissante, la Polar Grit X Pro Titan est commercialisée à un prix fou lors de ce Black Friday ! C’est une montre connectée qu’il ne faut absolument pas manquer !

Ce modèle présente de nouveaux outils de navigation et des fonctions en extérieur en continu. Et les toutes dernières solutions d’entraînement de Polar sont disponibles dessus. Voici ce qu’il y a à savoir sur cette montre connectée d’exception.

Une formidable smartwatch coûtant moins de 400 euros

Coûtant normalement 635,70€ la Polar Grit X Pro Titan est maintenant commercialisée au prix de 399,00€ lors de ce Black Friday. Cet article fait alors l’objet d’une remise exceptionnelle de -37 % !

Ce qui signifie que vous économiserez donc la coquette somme de 236,7€ en l’achetant dès à présent ! C’est tout simplement une offre incroyable pour un produit de cette qualité. Arborant un beau design, cette smartwatch venue du nord de l’Europe peut devenir votre parfait allié si vous êtes un sportif aguerri ou un aventurier aimant sortir au grand air.

Une montre connectée de qualité militaire

Déclarée conforme aux normes MIL-STD-810G, la Polar Grit X Pro Titan, actuellement victime d’une superbe offre Black Friday sur Amazon France est spéciale. Elle répond à un large éventail de conditions environnementales. Vous aurez beau l’exposer à des températures extrêmes, à l’humidité et à différentes conditions météorologiques, elle tiendra le coup.

Cette smartwatch a passé les tests de résistance à la corrosion, au sable et à la poussière. Sans compter le fait qu’elle est résistante face aux chutes, aux chocs et à l’usure. Le verre saphir qui protège son écran est robuste et inrayable. Ce qui garantit la solidité de cette montre connectée face à toute épreuve.

De plus, sa lunette en titane est de qualité aérospatiale. En plus de donner une très belle esthétique à la Polar Grit X Pro, elle protège très bien le boîtier. Et pour compléter l’ensemble, le bracelet en FKM est très agréable à porter au poignet.

Les options ludiques de la Polar Grit X Pro Titan

En plus d’être une montre connectée outdoor, elle possède également des options que vous pouvez utiliser au quotidien. C’est pourquoi il est intéressant de se procurer la Polar Grit X Pro Titan lors de ce Black Friday. Elle ne vous fera pas défaut.

Compatible avec les systèmes iOS et Android, vous pouvez aisément recevoir des alertes de notifications, d’appels et de messages. Si aimez sortir tout en sachant quel temps il fera, vous pouvez consulter la météo en temps réel et les prévisions pour les deux prochains jours sur votre smartwatch.

Puis, pour les mélomanes, il est possible d’écouter de la musique, des podcasts via la Polar Grit X Pro. Mais ce qui est surtout captivant, ce sont les trois fonctions de sommeil intégrées dedans. Sleep Plus Stages permet de savoir comment vous avez dormi. Nightly Recharge vous indique si votre corps a bien récupéré au cours de la nuit. Et Serene est un outil simple et efficace permettant de gérer le stress si vous avez des problèmes de respiration au repos.