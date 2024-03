Cette application révolutionne le suivi de la santé sur les Apple Watch

Dans le domaine en pleine expansion de la technologie portable, un nouvel acteur, Tallywell, s'est fait remarquer en lançant une application de santé innovante basée sur l'intelligence artificielle. Elle est destinée exclusivement à l'Apple Watch et au suivi de la santé via l'IA.

L'application exploite le kit santé de cette montre connectée. Transformant alors les données de santé brutes en un rapport hebdomadaire complet intitulé « Know Your Numbers ». Elle fournit aux utilisateurs des informations sur les constantes de leur corps. Voici ce qu'il en est.

Une application de santé nouvelle génération

Dans un monde de plus en plus confronté à des crises sanitaires, il est devenu essentiel d'apprendre à gérer et à améliorer sa forme physique et son bien-être psychologique. Le fait de connaître son indice de masse corporelle (IMC), ses heures de sommeil, le nombre de pas effectués dans une journée et sa fréquence cardiaque y contribue.

Tallywell se distingue par sa technologie exclusive d'apprentissage automatique. L'application utilise un système de notation des risques de santé. Il est inspiré du système de notation de crédit FICO, et basé sur des modèles prédictifs d'apprentissage automatique.

Cette approche innovante donne la priorité à la sécurité des informations d'identification personnelle (PII) tout en se concentrant sur l'amélioration de la santé humaine. L'application de santé IA de l'Apple Watch est donc conçue pour collecter des données de santé en toute sécurité. Et elle fournit des scores et des rapports de santé personnalisés.

L'Apple Watch, un outil utile de gestion et de suivi de santé via IA

Le rapport « Know Your Numbers » est l'une des caractéristiques les plus remarquables de Tallywell. Il offre aux utilisateurs une vue d'ensemble de leur santé.

Cet ensemble de données permet donc aux utilisateurs de l'Apple Watch de mieux comprendre leur état de santé en étant suivi par une IA. Et ils peuvent ainsi adapter leur mode de vie en conséquence. L'application propose également des conseils pratiques pour améliorer la gestion de leurs activités au quotidien. Cela aide ainsi les utilisateurs à prendre des décisions éclairées en la matière.

Une application dédiée aux personnes fragiles

Tallywell s'adresse principalement aux personnes âgées de 25 à 60 ans soucieuses de leur santé et désireuses de la préserver. Ces personnes sont susceptibles d'être intéressées par l'utilisation de la technologie pour la gestion de leur santé.

Bien qu'il s'agisse d'un nouveau venu, l'application de cette société est en concurrence avec d'autres applications d'évaluation de la santé. Il y a notamment Rook, Oura Readiness Score, Whoop et FitBit's Daily Readiness Score.

Cependant, le rapport unique « Know Your Numbers » et la technologie d'apprentissage automatique exclusive de Tallywell la distinguent de la concurrence. Ces caractéristiques, associées au fait que l'application est actuellement gratuite, en font une option intéressante pour les utilisateurs de l'Apple Watch qui désirent que leur santé soit suivie par une IA fiable.

Une innovation de plus sur le marché de la santé

L'application de suivi de santé par l'IA que Tallywell a dédié à l'Apple Watch constitue alors une avancée significative en matière de technologie de surveillance des données du corps humain. Sur le marché des technologies portables, elle fait figure d'innovation.

Les fonctionnalités uniques de l'application et l'engagement de ses fondateurs à améliorer la santé humaine en font un ajout précieux sur le marché concurrentieldes applications de notation de la santé.