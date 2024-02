Une nouvelle façon de faire du vélo avec l’Apple Watch !

Au cours des dernières années, l’Apple Watch a été dotée d’une série de fonctionnalités utiles pour les passionnés de vélo. La montre connectée est encore plus utile.

Cela rend désormais l’expérience du cyclisme plus agréable. Mais c’est la dernière mise à jour WatchOS 10 qui a vraiment changé la donne en transformant l’iPhone en ordinateur de vélo. Voici les détails de cette histoire.

L’ordinateur de vélo pour cycliste, utile ou non ?

Si vous faites de la bicyclette pour l’exercice et les loisirs que cette activité apporte, alors avoir un ordinateur de vélo dédié pour suivre vos performances et naviguer peut sembler exagéré. Pourtant

La fonction Live Activities pour l’iPhone est très pratique. Vos activités sont affichées en temps réel à partir de votre smartphone. Ce qui vous permet de voir rapidement tout ce que vous faites. Les professionnels faisant des livraisons en utilisant ce moyen de transport trouvent cela utile afin de voir les résultats de leurs courses.

Et même pour les particuliers, les activités en direct pour le cyclisme sont disponibles sur toutes les Apple Watch. Les modèles à partir de la série 4 qui exécutent WatchOS 10 sont concernés et sur tous les iPhone qui peuvent exécuter iOS 17.

Monter l’iPhone sur le guidon d’un vélo de route, au lieu d’acheter un appareil supplémentaire, est très logique. Cela permet d’être plus productif sur une petite reine.

Un écran sur le guidon, un moyen plus sûr de rouler

L’une des plus grandes préoccupations lorsque les personnes vont en bicyclette, c’est la sécurité. L’Apple Watch ne peut pas prédire si une voiture va soudainement tourner à droite et vous couper la route. Mais le fait de pouvoir jeter un coup d’œil à votre iPhone monté sur le guidon de votre vélo vous permet de ne plus lever le poignet. Et cela rend la conduite d’autant plus sûre.

Selon le type de parcours que vous faites, vous pouvez cibler une mesure spécifique comme votre vitesse ou votre fréquence cardiaque. Ce qui est génial avec Live Activities pour le cyclisme, c’est que vous pouvez rapidement passer d’un écran à l’autre. Votre iPhone et votre Apple Watch vous sont utiles.

Sur un vélo, l’Apple Watch dispose d’un système de détection des chutes pour les principaux types d’entraînement, y compris le cyclisme. Cette fonction n’est pas nouvelle. Néanmoins, elle permet d’appeler les services d’urgence et vos contacts d’urgence en cas de besoin.

Appairer des accessoires Bluetooth à l’Apple Watch, une démarche facilité

La détection automatique du mode cyclisme sur l’Apple Watch est également bénéfique. Pour les personnes qui désirent perdre du poids, cela permet un suivi plus précis des calories.

La montre prend également en charge les séances d’entraînement personnalisées. Ce qui vous permet d’importer des programmes d’entraînement à partir d’applications iOS tierces. C’est le cas de TrainingPeaks. Tout cela est intégré dans l’application d’entraînement d’Apple.

Et depuis que ces montres connectées utilisent Watch OS 10, il est possible de coupler les pédales dans les paramètres Bluetooth de la montre. En associant alors votre smartphone posé sur votre vélo d’appartement et votre Apple Watch, vous pourrez voir la cadence, la vitesse et la puissance sur les écrans d’entraînement.

Vous pourrez estimer automatiquement la puissance de seuil fonctionnelle (FTP). C’est le niveau d’intensité maximal que vous pouvez maintenir pendant une heure. C’est une fonction qui permet de suivre vos progrès au fil du temps et de savoir si vous allez trop doucement ou trop vite.

